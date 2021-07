Nieodpakowana gra Super Mario 64 została sprzedana za NIEBOTYCZNĄ kwotę. Toż to równowartość kilku domów!

Oto gra, która została sprzedana za... ponad PÓŁTORA MILIONA dolarów

Jak podaje Kotaku, Heritage Auctions przekroczyło kolejne granice popularności, sprzedając niedawno nieodpakowany egzemplarz gry Super Mario 64 na konsole N64 za niebotyczną sumę... 1 560 000 dolarów. Tak, dobrze czytacie - suma wynosiła milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dolarów. Za grę wideo. W bardzo dobrym stanie, ale nadal - to jedynie gra wideo.

Dla porównania, kopia Super Mario Bros. na Nintendo Enterainment System w Heritage Auctions w zeszłym roku sprzedała się za 114 tysięcy dolarów, co było ówczesnym rekordem świata jeśli chodzi o najdroższy egzemplarz gry wideo w historii. Rekord niedawno pobił kartridż z grą The Legend of Zelda, za który zapłacono 870 tysięcy dolarów - ten miał jednak rekord tylko przez niecałe dwie doby.

Opisywane Super Mario 64 dostało ocenę 9.8 A++ w skali Wata (maksymalnie można otrzymać 10), co jest praktycznie maksymalnym wynikiem. Biorąc pod uwagę wiekowość egzemplarza, trudno się dziwić, że nie dostała 10/10.

W opisie domu aukcyjnego Heritage możemy przeczytać, że niebotyczna scena nie wzięła się znikąd: