Niepokojąca przepowiednia sprzed 800 lat. "Wszystkie narody świata będą drżeć i panikować"

Biblia, starożytne księgi i apokryfy, proroctwa i współczesne przepowiednie wymieniają szereg czynników, które zwiastują ostateczny koniec ludzkości. Nostradamus, Weronika Lueken, Baba Wanga, a nawet jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiadają, że koronawirus to tylko preludium do dramatycznych i przerażających wydarzeń.

Świat czeka III wojna światowa?

Zdaniem wieszczów musimy przygotować się na to, że wkrótce cały świat będzie w stanie wojny. Nie inaczej zapowiada przepowiednia, która powstała 800 lat temu. Jej autor miał trafnie przewidzieć czasy ostateczne, których częścią podobno jest pandemia koronawirusa.

Przerażające proroctwo mówi, że świat wkrótce czeka nowa wojna. Przepowiednia pochodzi z książki "Yalkut Yishayau" opublikowanej w 1939 roku. Opiera się ona na pochodzącym z XIII wieku żydowskim zbiorze komentarzy do Biblii. W tajemniczych notatkach, miała się znaleźć podobno przepowiednia wielkiej epidemii, która opanuje cały świat. Jednak to nie wirus będzie najgorszym, co spotka ludzkość. Zanim epidemia się skończy, wybuchnie straszliwa wojna.

Król Persji sprowokuje króla Arabii, a król Arabii pójdzie do Edomu, aby otrzymać od nich radę. Król Persji pójdzie i zniszczy cały świat, a wszystkie narody świata będą drżeć i panikować, padać na twarze i odczuwać skurcze jak przy porodzie, a Izrael zadrży i wpadnie w panikę i zapyta: "Gdzie pójdziemy?".

- brzmią straszne słowa.

Zdaniem interpretatorów "Królestwo Persji" ma oznaczać Iran, a "Edom" to Stany Zjednoczone bądź też ogólnie cywilizację zachodnią. Jako termin rozpoczęcia III wojny światowej podany jest okres wielkiej epidemii.

Źródło: Daily Star

Zobacz również: Przerażająca przepowiednia ze Skandynawii. III wojna światowa w 2027, zginie 1/4 ludzkości