Niepokojące nagranie ze Śląska. Kamera nagrała ducha? [WIDEO]

Zatrważające nagranie pochodzi z początku lutego 2021. Tuż przed nim w domu działy się dziwne rzeczy. Czy to duchy?

Kamera nagrała ducha?

Na początku lutego w Zabrzu wydarzyła się mrożąca krew w żyłach historia. Domowy monitoring zarejestrował manifestację sił nadprzyrodzonych. Właściciel domu słyszał wcześniej przerażające odgłosy.

Nagranie opublikowane przez Fundację Nautilius w popularnym serwisie YouTube wzbudziło spore zainteresowanie internautów. Zwolennicy teorii spiskowych zastanawiają się, co widać na zapisie z kamery. Większość z nich jest jednogłośna. Dzięki domowemu monitoringowi udało się zarejestrować prawdziwe zjawisko paranormalne!

Zabrze: Duch nagrany domową kamerą?

Zainstalowanie kamer monitorujących stwarza większe poczucie bezpieczeństwa, bowiem może się przyczynić do schwytania włamywacza lub napastnika. Czy jednak na pewno? A co jeśli kamera przez przypadek nagra coś tak strasznego i niewiarygodnego, że włosy stają dęba?

Tym razem w ręce członków fundacji trafiło nagranie z Zabrza. Z korespondencji wynika, że zostało zarejestrowane na początku lutego 2021 roku. Właściciel mieszkania po usłyszeniu niepokojących odgłosów w korytarzu postanowił sprawdzić zapis domowego monitoringu i przekonać się, czy na pewno nie doszło do próby wtargnięcia do jego domu. Po szybciej analizie właściwego fragmentu odkrył, że kamera zarejestrowała coś przerażającego.

Witam.



Jestem państwa stałym czytelnikiem i załogantem, wczoraj znajomy, który mieszka w starej kamienicy, wysłał do mnie filmik, który przesyłam w załączniku.

W godzinach późno wieczornych słyszał odgłosy na korytarzu, kilkukrotnie sprawdzał i nikogo tam nie było, stwierdził, że musi przejrzeć monitoring i ku zdziwieniu zauważył dziwnego duszka.

Czy według państwa może to być coś niewyjaśnionego, czy raczej owad ? Chociaż owad w lutym jak za oknami temperatura na minusie (!!!!!!) trochę dziwne.

Żaden odpadający tynk i żaden śmieć to nie był, bo od razu to sprawdził.

Co państwo o tym sadzicie ?



Pozdrawiam [...] z Zabrza

Oglądaj

Czym jest rzekomy niespokojny duch? Nagranie na pewno daje do myślenia. Bo nawet jeśli człowiek nie wierzy w takie rzeczy, to jednak zaczyna się zastanawiać, analizować. A co jeśli kamera zobaczyła więcej, niż dostrzec może ludzkie oko?

Fundacja Nautilius to organizacja badająca zjawiska niewyjaśnione. Fundacja tworzy także ogólnopolskie archiwum dotyczące zjawisk niewyjaśnionych, zagadnień związanych z pochodzeniem ludzkiej cywilizacji na Ziemi, a także nieznanych aspektów naszej rzeczywistości, jak chociażby jasnowidzenie czy zjawisko antygrawitacji.

Źródło: Fundacja Nautilus

Zobacz również: Groźny wulkan na Wyspach Kanaryjskich budzi się do życia. Co grozi Europie i Ameryce?