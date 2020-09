Niepokojące zmiany na Księżycu. Satelita Ziemi zardzewiał

W procesie korozji główną rolę gra tlen, który stanowi stały składnik powietrza. Jednak na Księżycu nie ma powietrza, wiec jak to możliwe, że Srebrny Glob zardzewiał?

Zagadka rdzewiejącego Księżyca

Najnowsze badania wskazują na obecność hematytu w księżycowej skorupie. Hematyt to forma rdzy, która do wystąpienia zazwyczaj wymaga tlenu i wody. To zszokowało wiec cały świat naukowy.

Od dawna wiadomo, że Mars słynie ze swej czerwonej barwy. Na Marsie bowiem powszechnie występuje żelazo, które połączeniu z wodą i tlenem z bardzo zamierzchłych czasów nadaje planecie charakterystyczny odcień. Jednak na Księżycu nie ma i nie było tlenu.

Rdzę na powierzchni Księżyca odkryła sonda Chandrayaan-1 Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych, która w 2008 roku okrążyła Księżyc. Podczas swej podróży ujawniała także lód wodny i sporządziła mapę różnych minerałów występujących na powierzchni naszego satelity.

Shuai Li z University of Hawaii w opublikowanym niedawno w "Science Advances" artykule podsumowuje przegląd danych pochodzących z orbitera Chandrayaan-1. Naukowiec wykazał, że woda pojawia się w pomiarach prowadzących przez instrument Moon Mineralogy Mapper. Zarówno NASA, jak i Uniwersytet Hawajski postanowili przyjrzeć się tajemniczej sprawie i rozwiązać zagadkę rdzewiejącego Księżyca.

Jak Księżyc mógł "zardzewieć"?

W artykule opublikowanym w czasopiśmie "Science Advances" badacze rozważają wiele opcji pojawienia rdzy na powierzchni satelity Ziemi. Na Księżycu bowiem nie ma tlenu i wody w stanie ciekłym, więc teoretycznie hematyt nie powinien występować.

" Na początku w ogóle w to nie wierzyłam. Hematyt, biorąc pod uwagę warunki, nie powinien tworzyć się na Księżycu. Ale odkąd odkryliśmy wodę na Księżycu, zaczęliśmy przypuszczać, że może być tam większa różnorodność minerałów, gdyby ta woda weszła w reakcje ze skałami księżycowymi. "

– powiedziała Abigail Fraeman, cytowana w komunikacie prasowym Laboratorium Napędu Odrzutowego.

Opisany w artykule model wyjaśnia, w jaki sposób mogła powstać żelazna rdza. Zdaniem badaczy źródłem tlenu była atmosfera ziemska. W 2007 roku japoński sztuczny satelita Księżyca Kaguya odkrył, że tlen z górnych warstw atmosfery Ziemi może podróżować "za ogonem magnetosfery", docierając na Księżyc.

Rdzy na Księżycu winna jest więc nasza planeta. Zdaniem naukowców tlen z Ziemi podróżuje magnetycznym ogonem, a następnie ląduje na Księżycu, gdzie oddziałuje z cząsteczkami wody na Księżycu, w ten sposób tworząc rdzę.

" Ziemia jest otoczona polem magnetycznym, a wiatr słoneczny rozciąga tę bańkę, tworząc długi magnetyczny ogon. Księżyc wchodzi w ten ogon na trzy dni przed jego pełnią, a przejście przez niego i wyjście po drugiej stronie zajmuje sześć dni. W tym czasie magnetyczny ogon Ziemi pokrywa powierzchnię księżyca elektronami. Magnetyczny ogon blokuje również prawie cały wiatr słoneczny podczas pełni księżyca - co oznacza, że księżyc jest tymczasowo osłonięty przed podmuchem wodoru, otwierając okno dla powstania rdzy. "

- podaje CNN.

Jak się okazuje, rdza tworzyła się na Księżycu przez kilka miliardów lat. Badacze mają nadzieję, że misja Artemis realizowana przez NASA, zbada lub przywiezie na Ziemię próbki hematytu z Księżyca. Chemiczne sygnatury tych próbek mogłyby potwierdzić przedstawioną hipotezę, czy księżycowy hematyt jest utleniony przez tlen ziemski.

Źródło: CNN, advances.sciencemag.org, jpl.nasa.gov

Zobacz również: Koniec świata: Księżyc spowalnia ruch Ziemi, doba będzie trwała 27 dni