Niepokojąco pusty Wrocław w czasie pandemii. Nagranie z opustoszałego miasta daje do myślenia

Koronawirus na świecie nadal się rozprzestrzenia. Jak podają statystyki, zachorowało już niemal 1,5 miliona ludzi. Prawie 90 tysięcy pacjentów umarło. W Polsce liczba zgonów spowodowanych koronawirusem nie rośnie jeszcze bardzo szybko. Żeby zmniejszyć ryzyko kolejnych śmierci i zachorowań, władze wprowadzają następne zmiany i obostrzenia.

Koronawirus w Polsce: Pusty Wrocław w czasie pandemii

Po zamknięciu knajp, szkół, centrów handlowych i wysłania większości pracowników na obowiązkowy home office, przyszedł czas na obowiązek noszenia maseczek. Od 16 kwietnia każdy, kto będzie chciał wyjść z domu, musi mieć zakryte usta oraz nos. Jednak nadal należy pamiętać, że nasze opuszczanie miejsc zamieszkania, musi być konieczne i uargumentowane. W przeciwnym razie możemy otrzymać nie tylko pouczenie, ale nawet kuriozalnie wysoki mandat.

Chociaż zdarzają się osoby nieodpowiedzialne i takie, które nic sobie nie robią z niebezpieczeństw, jakie niesie za sobą ich zachowanie, to większość Polaków stosuje się do zastrzeżeń rządu. Udowadnia to chociażby nagranie z Wrocławia pochodzące z końca marca 2020 roku. Puste ulice tętniącego życiem miasta przerażają, i jednoznacznie kojarzą się z postapokaliptycznymi wizjami znanymi z filmów i seriali.

Nagranie prezentujące opustoszały Wrocław znalazło się na kanale Darii Mostowej. Autorka zdaje sobie sprawę, że jej film nie napawa optymizmem, dlatego podkreśla:

" Mam nadzieję, że klimatyczne restauracje i klubokawiarnie przetrwają ten ciężki okres i będziemy mieli do czego wracać. "

Dziewczyna zarzeka się także, że materiał został nakręcony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Film nakręcono bez wychodzenia z auta.