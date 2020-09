Niesamowite odkrycie w Małopolsce: Wizerunek diabła sprzed 7000 lat

Do niesamowitego znaleziska doszło w Biskupicach pod Wieliczką w województwie małopolskim. Prace archeologiczne prowadzone są tam na terenie obszernej, pradziejowej osady zamieszkiwanej przez społeczność określaną przez specjalistów jako kultura ceramiki wstęgowej rytej.

Archeolodzy odkryli wizerunek diabła sprzed 7000 lat

Choć o istnieniu osady archeolodzy wiedzieli od wielu dekad, dopiero teraz zdecydowano się rozpocząć wykopaliska. W 2020 roku poszerzono zasięg badań i odkopano fragmenty tzw. długich domów sprzed ponad 7 tys. lat. Jedno z takich zabudowań, mierzące ok. 11 metrów miało wokół siebie kilka podłużnych jam, w których znajdowały się m.in. pozostałości po naczyniach ceramicznych oraz wyroby krzemienne. Jedno z nich szczególnie zadziwiło naukowców.

" Odkryte przez nas fragmenty ceramiki zdobione są ornamentem plastycznym oddającym wystylizowany zarys ludzkiej twarzy. Na czole widoczne są dwa guzy przywodzące na myśl rogi. "

– powiedziała PAP kierowniczka prac terenowych Marta Korczyńska z Instytutu Botaniki PAN.

Korczyńska podkreśla, że zachowała się jedynie część naczynia z widocznymi na nim m.in. oczami i nosem. Zachowany fragment ma ok. 10 cm szerokości. Zdaniem archeologów to zniszczona misa.

" Nie jesteśmy dzisiaj w stanie jednoznacznie zinterpretować tego typu przedstawienia. Wydaje się jednak prawdopodobne, że tak niecodzienny zabytek mógł w pewnym stopniu wiązać się ze sferą sacrum. "

– mówi dr Magdalena Moskal-del Hoyoz Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN, która przewodniczy badaniom.

Profesor Marek Nowak z instytutu Archeologii UJ w Krakowie podkreśla, że nowe znaleziska potwierdzają, że ludność, która zamieszkiwała 7000 lat temu tereny Biskupic, miała kontakt z mieszkańcami dzisiejszych Węgier i Słowacji. Jego zdaniem wskazują na to między innymi wyroby wykonane z obsydianu oraz charakterystyczne zdobnictwo na fragmencie misy. Niesamowite jest to, że naczynia z twarzami, o ile charakterystyczne dla terenów węgierskich i słowackich, to zazwyczaj nie były dodatkowo zdobione rogami. Misa z Biskupic jest jak dotąd pierwszym przykładem tego typu znaleziska w Polsce.

