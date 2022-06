Niesamowite zjawisko pogodowe w Polsce. Tak wygląda chmura rolkowa [ZDJĘCIA]

W poniedziałek 20 czerwca 2022 nad większą częścią Polski przechodziły gwałtowne burze. Na ich froncie formowały się nietypowe chmury rolkowe. Czy jest to rzadko spotykane zjawisko i w jaki sposób powstaje?

Niesamowite zjawisko pogodowe w Polsce

Za powstanie chmury rolkowej odpowiedzialne są dwie warstwy powietrza. Wyglądem przypomina ona typową rurę, bądź tubę. Zjawisko spowodowane jest to obecnością uskoku wiatru pomiędzy chłodniejszym i cieplejszym powietrzem.

Chmura rolkowa przybiera formę poziomo ułożonej rolki lub rury. I co to jest tak naprawdę? To jest odpływ chłodnego powietrza z góry. Taka chmura tworzy się, gdy chłodne powietrze prądu wstępującego do góry znacznie wyprzedza czoło burzy, odłącza się od niej, od tej burzy, i chmura sama wędruje szybciej daleko naprzód

- tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską Dorota Pacocha z IMGW-BIP.

Tego typu chmury zostały oficjalnie wprowadzone do klasyfikacji chmur wraz z publikacją nowego wydania Międzynarodowego atlasu chmur w 2017 roku. Znane są pod nazwą Volutus. Należą one do do gatunku stratocumulus i altocumulus.

Volutus w odróżnieniu od wału szkwałowego nie jest związany z innymi układami i najczęściej występuje pojedynczo lub jest ułożony w równoległe rzędy. Cechą charakterystyczną tego typu obektów jest częsta rotacja wokół własnej osi.

Poniedziałkowe zjawisko obserwowano we Wróblewie, Aleksandrowie Łódzkim (woj. łódzkie), Bolesławcu (woj. dolnośląskie) oraz okolicach Częstochowy.

