Nietypowe badanie sugeruje, że najstarsi z rodzeństwa są najgorszymi kierowcami

Naukowcy z Privilege Car Insurance przeprowadzili badania dotyczące umiejętności prowadzenia samochodu. Skupili się na kolejności urodzeń w rodzinach. Jakie odkryli zależności??

Najstarsi z rodzeństwa są najgorszymi kierowcami

Podczas badań skupiono się głównie na nawykach kierowców oraz możliwości spowodowania wypadku. Statystyki pokazały, że aż 89% starszego rodzeństwa jeździ zbyt szybko. Badacze oszacowali również, że 35% z nich zostanie w przyszłości ukarana mandatem.

47% zajeżdża drogę innemu kierowcy, a 46% wykorzystuje środek drogi w celu ominięcia przeszkody, nie ściągając nogi z gazu. Aż 30% korzysta z telefonu komórkowego w czasie jazdy, a 17% kobiet nakłada makijaż w trakcie prowadzenia pojazdu.

Pierworodni są najbardziej skłonni do spowodowania wypadku. Złe nawyki w przypadku najstarszego rodzeństwa doprowadziły do 22% procent drobnych kolizji. Z kolei 15% procent miała poważny wypadek w ciągu ostatnich 5 lat. Co ciekawe zdaniem naukowców w rodzinach z wieloma dziećmi najlepszym kierowcą jest najmłodsze z rodzeństwa.

Analiza zgromadzonych danych może częściowo pomóc w wyjaśnieniu tzw. efektu kolejności urodzenia.

" Rywalizacja między rodzeństwem jest znanym problemem rodzinnym, co też może przekładać się na umiejętności prowadzenia pojazdu. "

– komentują naukowcy z Uniwersytetu Edynburskiego.

Część psychologów jest bowiem zdania, że kolejność urodzenia wpływa na cechy charakteru, osobowość, relacje z ludźmi i karierę zawodową. Ma ona również wpływ na większość późniejszych wyborów życiowych. Badania dotyczące tego zjawiska wciąż trwają.

Źródło: independent.co.uk, metro.co.uk, ed.ac.uk

