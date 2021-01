Niewyjaśnione zagadki: Czym jest Wielki Szary Człowiek z Ben MacDhui?

Tę ciekawą historię zawdzięczamy słynnemu miłośnikowi gór, profesorowi Normanowi Colliemu. W grudniu 1925 roku, na dorocznym spotkaniu klubu wysokogórskiego w Aberdeen, opowiedział zgromadzonym o swojej przerażającej przygodzie z 1891 roku.

Wielki Szary Człowiek z Ben MacDhui

Jak twierdził Collie, schodząc ze szczytu Ben McDhui w gęstej mgle usłyszał, że ktoś za nim podąża. Zdaniem badacza tajemnicze "coś" szło krokami trzy lub czterokrotnie dłuższymi niż jego własne. Wystraszany profesor salwował się ucieczką i już nigdy nie zdecydował się na samotną wyprawę w to miejsce.

Na szczycie Ben MacDhui dzieje się coś dziwnego.

Historia natychmiast trafiła do prasy i wkrótce okazało się że wiele innych osób uprawiających turystykę w tym rejonie doświadczyło tego samego.

Od tamtej pory odnotowano wiele zeznań świadków, którzy widzieli to stworzenie. Wszyscy bardzo zgodnie twierdzili, że jakaś mroczna, niewytłumaczalna istota straszy na samotnej górze na odludziu. Do najciekawszych należą zeznania Petera Denshama, członka powietrznej ekipy ratowniczej Ben MacDhui i Alexandra Tewniona, który twierdził że oddał w kierunku istoty trzy strzały.

Czym jest Wielki Szary Człowiek z Ben MacDhui?

Jedna z teorii mówi o tym, że za historią przerażającego stworzenia stoi Widmo Brockenu. Widmo Brockenu, zwane inaczej zjawiskiem Brockenu lub mamidłem górskim jest to fenomen optyczny spotykany najczęściej w górach. Polega ono na obserwowaniu własnego cienia na chmurze znajdującej się poniżej obserwatora, który najczęściej otoczony jest tzw. glorią, czyli tęczową obwódką. Powstaniu mamidła górskiego sprzyja mgła znajdująca się poniżej obserwatora. Nie wyjaśnia jednak ona dźwięku stóp, które słyszeli świadkowie.

Inna teoria wskazuje że Szary Człowiek z Ben MacDhui, znany również jako Am Fear Liath Mor jest kryptydą, podobnym do Yeti, Wielkiej Stopy czy Yowie. Wielka Stopa - według wielu znawców tematu, północnoamerykańska kuzynka Yeti, istnieje naprawdę i widziana jest od setek lat. Yowie jak podaje jedna z aborygeńskich legend, mieszkały w Australii jeszcze przed Aborygenami, którzy przez lata musieli toczyć z nimi walkę. W końcu przerażające stwory wycofały się do buszu. Większość opisów strasznej istoty opisuje ją jako człekokształtnego, trzymetrowego potwora.

Wśród hipotez rozpatruje się także nieznane zjawisko geologiczne, przybysza z kosmosu, ślad energii wywołany obecnością wędrowca, zjawisko elektromagnetyczne lub halucynacje turystów spowodowana niedostatkiem tlenu.

