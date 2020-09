Niewyobrażalne bogactwo pod Ziemią w Sękowej? "Jesteśmy już niedaleko prawdy."

Gmina Sękowa położona jest w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim. To wyjątkowo miejsce, bowiem co rusz pod powierzchnią Ziemi odkrywane są naturalne bogactwa.

W Wielką Sobotę w 2019 roku w Sękowej, na prywatnej działce, wytrysnęła ropa i zaczął uchodzić gaz. Początkowo nic nie wskazywało, że gazu może być tak dużo. Tego samego dnia zapadła decyzja o kontrolowanym podpaleniu, którego dokonali eksperci z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Gaz płoną przez kolejne dni, chwilami języki ognia sięgały kilku metrów. Z odwiertu nazwanego Franciszek I wypłynęło ponad 90 tysięcy litrów tzw. wód złożowych.

Stało się to sensacją na skalę całego kraju, a mniejszy lub większy ogień płonął kilka miesięcy. Jak się okazuje, gaz i solanka ze śladowymi ilościami ropy nadal wydobywa się spod ziemi.

Jednak to był dopiero początek "cudów w Sękowej". Gmina, której nie udało się zostać drugim Kuwejtem, postanowiła zostać potentatem branży geotermalnej. Wiosną 2020 roku Wójt Gminy Sękowa podpisała umowę na wykonanie badawczego odwiertu, który wykaże, czy region posiada odpowiednie zasoby do czerpania korzyści z wód termalnych.

W ramach inwestycji wykonywany jest otwór poszukiwawczy o głębokości ok. 3000 m. Umowa obejmuje również wykonanie badań geofizycznych i hydrogeologicznych, które jednoznacznie mają potwierdzić wcześniejsze przypuszczenia geologiczne. Prace wiertnicze mają się zakończyć w połowie listopada, a mieszkańcy wsi czekają na finał z zapartym tchem. Inwestycję o wartości 18 321 524,04 zł finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

"

Jesteśmy już niedaleko prawdy. Z końcem września, a więc lada dzień, okaże się, czy to, co kiedyś było tylko fantastyczną wizją i marzeniem, zamieni się w rzeczywistość. To oczywiście odwiert badawczy, więc pewności nie mamy, ale z badań sejsmicznych i geologicznych wynika, że gorące źródła mogą się pojawić na tej właśnie głębokości. "