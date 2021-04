Niezidentyfikowane obiekty niedaleko rakiety Falcon. Czy to UFO? [WIDEO]

Kilka dni temu niezidentyfikowany obiekt latający podobno miał zagrozić astronautom lecącym kapsułą Dragon-2 od SpaceX do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jak się okazuje, nie był to jedyny przypadek tajemniczych obserwacji w ostatnim czasie. 20 kwietnia 2022 roku doszło do kolejnego incydentu z domniemanym UFO w roli głównej.

Niezidentyfikowane obiekty niedaleko rakiety Falcon

Ostatnia misja wyniesienia kolejnej paczki 60 satelitów kosmicznego Internetu od Elona Muska, zakończyła się w pełni pomyślnie. Miała jednak nieoczekiwany przebieg. Jak twierdzą entuzjaści teorii spiskowych i ufolodzy w trakcie prowadzonej na żywo oficjalnej transmisji z lotu rakiety Falcon-9, na wideo pojawiło się kilka niezidentyfikowanych obiektów latających.

Jeden z obiektów mających całkiem solidne rozmiary przelatywał nawet na horyzoncie sfery Ziemi. Tuż za nim podążał kolejny, nieco mniejszy. Ku ogromnemu zdumieniu obserwatorów nieco później pojawiło się ich więcej. Co ciekawe, trajektoria lotu niektórych z nich wyglądała dość osobliwie.

Oglądaj

Co najdziwniejsze, w momencie, gdy wokół drugiego stopnia pojawiło się najwięcej tajemniczych obiektów, SpaceX przełączyło obraz z kamery na grafikę prezentującą trajektorię lotu pojazdu. Ufolodzy twierdzą, że w ten sposób chciano coś ukryć przed opinią publiczną.

Oglądaj

Źródło: GeekWeek.pl/SpaceX

Zobacz również: CIA ujawnia szokujące dane. Polska na 7. miejscu krajów odwiedzanych przez UFO