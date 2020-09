Jak podają zagraniczne media, do zdarzenia miało dojść w ostatnią niedzielę. Pilot linii American Airlines miał poinformować wieżę kontroli lotów lotniska LAX o tym, że w trakcie lądowania dostrzegł niezidentyfikowanego mężczyznę, lecącego w odległości ok. 270 metrów na lewo od samolotu z plecakiem odrzutowym. Maszyna znajdowała się wtedy na wysokości ok. 900 metrów na ziemią.

Nietypowy komunikat pilota

" „Wieża. Tu American 1977. Właśnie dostrzegliśmy mężczyznę z plecakiem odrzutowym” – miał zakomunikować mężczyzna w komunikacie, który dostępny jest też online. "

Jak podaje LA Times – jego raport przyjęto ok 18.30 czasu lokalnego. Kilka minut później wieża kontroli lotów otrzymała podobny komunikat od pilota linii JetBlue. Pilot drugiego samolotu zaraportował ten sam problem.

" "Tylko w LA" – miał dodać mężczyzna. "

Sprawą zajmie się FBI

Jak podaje amerykański portal Complex, cytując informację Federal Aviation Administration, piloci obu samolotów zaraportowali, że dostrzegli obiekt, przypominający mężczyznę, lecącego z plecakiem odrzutowym podczas lądowania na lotnisku LAX w niedzielę ok. 18.35 czasu lokalnego. Agencja Lotnictwa poinformowała lokalne służby na temat tych raportów. Sprawą zainteresowało się także FBI.

Federalne Biuro Śledcze sprawdza raporty obu pilotów, w celu odnalezienia mężczyzny. Autorzy portalu IGN zwracają uwagę, że w okolicy lotniska LAX, znajduje się baza wojskowa El Segundo. Wysnuwają w związku z tym hipotezę, że mężczyzna na plecaku odrzutowym mógł testować jeden z nowych gadżetów działu Research & Development. Zupełnie niczym w produkcjach o Batmanie, czy Iron Manie. Jak jednak było naprawdę, dowiemy się pewnie dopiero, gdy służby dokonają swoich odkryć i stworzą stosowne raporty.

Czytaj także: Oglądali „Tenet” Christopthera Nolana, gdy zawalił się na nich dach. Dwie osoby są ranne w wyniku katastrofy w kinie.