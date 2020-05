Niezwykła interwencja straży pożarnej. Przyjechali gasić wygaszacz ekranu

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, w nocy z 10 na 11 maja 2020 roku doszło do bardzo nietypowej interwencji straży pożarnej.

Straż pożarna wezwana do wygaszacza ekranu

Tuż przed godziną 4:00 nad ranem mieszkaniec Kęt zadzwonił na telefon alarmowy i poinformował służby o blasku ognia, który widać w oknie jednego z mieszkań. Na miejscu niemal natychmiast stawili się miejscowi strażacy i policjanci.

Służby w ogromnym pośpiechu udały się pod wskazany adres i zaczęły łomotać do drzwi. Jak się okazało, we wskazanym mieszkaniu żadnego ognia nie stwierdzono. Całe zamieszanie spowodował wygaszacz ekranu z wirtualnymi płomieniami, który wyświetlał się na monitorze pod wskazanym adresem. To właśnie wirtualne płomienie, z daleka do złudzenia przypominające prawdziwy ogień, przeraziły zgłaszająca całe zajście osobę.

O tej niezwykłej historii poinformował portal RMF.pl, dla którego sprawę skomentowała asp. szt. Małgorzata Jurecka:

" Tuż przed godziną 4:00 służby ratunkowe zostały zaalarmowane przez mieszkankę Kęt o blasku ognia, który widać w oknie jednego z mieszkań. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy i policjanci. Pod wskazanym adresem zastali właściciela mieszkania, który zaprzeczył, aby doszło do pożaru. Skojarzył jednak, że w pokoju ma komputer, na którego monitorze, jako wygaszacz ustawił płomienie. "

Policjanci podkreślają, że choć pożaru nie było, reakcja osoby, która zawiadomiła służby ratunkowe, była jak najbledziej prawidłowa. Gdyby faktycznie był to ogień, możliwe byłoby uratowanie czyjegoś życia oraz dobytku.

