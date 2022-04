Niezwykła rzeźba Chrystusa. Tajemnica przezroczystego marmuru

"Cristo Velato", czyli "Chrystus spowity całunem" to jedna z najbardziej tajemniczych rzeźb na świecie. O artefakcie krąży wiele mniej lub bardziej prawdopodobnych legend.

Umieszczona w centrum nawy kaplicy Sansevero w Neapolu rzeźba Chrystusa w zasłonie jest jednym z najbardziej znanych i tajemniczych dzieł na świecie.

Niezwykła rzeźba Chrystusa

"Cristo Velato" zostało ukończone w 1753 roku. Najpierw błędnie przypisywano autorstwo rzeźby Antonio Corradiniemu. Jednak badacze odkryli, że rzeźbiarz zmarł tuż po przygotowaniu glinianego prototypu.

Po śmierci artysty prace nad "Chrystusem spowitym całunem" przejął Giuseppe Sammartino, który ukończył rzeźbę. Postać zmarłego Jezusa przykrytego przezroczystym całunie została wykuta z jednego kawałka marmuru. To właśnie sam całun jest przedmiotem legend i teorii spiskowych.

Do tej pory jednoznacznie nie udowodniono jak powstało niesamowite dzieło przedstawiające Jezusa przykrytego przeźroczystą warstwą marmuru. Posąg jest zdumiewająco realistyczną rzeźbą stworzoną z jednego bloku białego marmuru. Cienki jak papier welon zakrywający ciało postaci jest tak starannie wykonany, że wydaje się być zrobiony z tkaniny, a nie z kamienia. Co ciekawe, całun jest tak delikatnie rzeźbiony, że w kilku miejscach światło może przenikać przez zasłonę. To zapierające dech w piersi dzieło zostało stworzone na zamówienie Raimondo di Sangro, księcia Sansevero, arystokraty i mecenasa sztuki w XVIII wieku.

Książę Sansevero był również znanym alchemikiem, a poza jego najsłynniejszym zleceniem, jego dziwne eksperymenty to kolejny powód, dla którego "Chrystus spowity całunem" przeszedł do historii. Legenda głosi, że książę w tajemniczy, alchemiczny sposób opracował tajny proces przemiany tkaniny w kamień.

Jak powstała rzeźba? Tego do końca nie wiadomo. Jedna z hipotez głosi, że welon spreparowano z cienkiej siatki pokrytej wapnem gaszonym z domieszką gipsu i okryto nim postać. Następnie przy pomocy tlenku węgla poddanego wysokiej temperaturze scalono welon z rzeźbą i utwardzono wierzchnią warstwę. Jednak ekspertyzy zlecone przez władze Neapolu pokazały jednogłośnie: Giuseppe Sanmartino wykonał tę rzeźbę z jednego bloku marmuru.

Oprócz centralnego Chrystusa ukrytego we wnętrzu kaplicy znajduje się w niej szereg innych zaskakujących rzeźb. W podziemiach kaplicy zwiedzający mogą podziwiać inny tajemniczy zabytek - Macchine Anatomiche (Maszyny Anatomiczne). Są to szkielety mężczyzny i kobiety, które przedstawiają układ krążenia. Oba ciała mają fałszywą sieć naczyń krwionośnych, których wykonanie jest tak skrupulatne i precyzyjne, że przez wieki uważano je za naturalne.

Mówi się, że Macchine Anatomiche stworzone zostały przez Giuseppe Salerno, lekarza z Palermo, który zastosował technikę, która do dziś pozostaje tajemnicą. Niepotwierdzone plotki głosiły, że szczegółowe modele powstały przez wstrzyknięcie jakiejś cieczy dwóm osobom, jeszcze za życia modeli.