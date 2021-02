Niezwykłe odkrycie na Antarktydzie. Odnaleziono nieznane formy życia [WIDEO]

Uczeni są zdania, że głęboko pod lodem Antarktydy znajduje się większa różnorodność życia, niż się spodziewano. Odkrycie to skłania do ponownego przemyślenia granic występowania życia na Ziemi.

Naukowcy z British Antarctic Survey dokonali odwiertu w 900-metrowej warstwie lodu w lodowcu szelfowym Ronne-Filchnera. Jest to jeden z największych lodowców szelfowych Antarktydy w Morzu Weddella. W otwory wpuścili kamery, które pokazały zamieszkujące głębiny organizmy – gąbki, skorupiaki i inne niezidentyfikowane stworzenia.

Nikt nie spodziewał się, że 260 km od otwartego oceanu, w kompletnej ciemności i temperaturze -2,2 st. Celsjusza dokona się tak ważnego odkrycia. Wyniki badań zostały opublikowane na łamach pisma "Frontiers in Marine Science".

To odkrycie jest jednym z tych szczęśliwych przypadków, które pokazują nam, że morskie życie Antarktyki jest niewiarygodnie wyjątkowe i niesamowicie dobrze przystosowane do zamarzniętego świata.

- powiedział główny autor badań Huw Griffiths z British Antarctic Survey.

Jest to pierwszy w historii zapis wideo, na którym udokumentowano stworzenia żyjące głęboko pod lodowcem szelfowym. Jak się okazuje, żyje ich tam o wiele więcej, niż się spodziewano. Wynik badań jest również sprzeczny ze wszystkimi wcześniejszymi teoriami dotyczącymi tego, co może znajdować się pod lodem.

To odkrycie rodzi o wiele więcej pytań niż odpowiedzi, na przykład jak się tam dostały te organizmy? Czym się odżywiają? Jak długo tam przebywają? Jak często podobne głazy na dnie pod lodowcem szelfowym są ostoją życia? Czy są to te same gatunki, które widzimy w pobliżu lodowców szelfowych? Co by się stało z tymi społecznościami, gdyby lodowiec się zawalił? Ale żeby cokolwiek ustalić, trzeba pobrać próbki tych stworzeń, co samo w sobie jest sporym wyzwaniem.