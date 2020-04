Nikotyna niszczy koronawirus? Naukowcy sprawdzają, czy palacze papierosów są mniej podatni na COVID-19

Do tej pory osoby palące nałogowo papierosy uważano za ścisłą grupę ryzyka w pandemii koronawirusa. Może się jednak okazać, że palenie ich chroni!

Grupa naukowców z Francji i Chin przeprowadziła szereg niezależnych badań, które pokazują wyraźnie, że wśród pacjentów chorujących na koronawirusa jest wyraźnie mniej palaczy niż w całej populacji.

Koronawirus: Starosta z Podlasia chce oznaczać domy i wejścia do mieszkań osób zakażonych Covid-19

Zespół ze szpitala Pitié-Salpêtrière przeprowadził wywiad kliniczny z 480 osobami. 350 było hospitalizowanych, pozostali chorowali w domach. Wśród przebywających w szpitalu tylko 4,4 proc. stanowili regularni palacze.

Natomiast w marcu 2020 roku chińscy naukowcy w artykule dla "New England Journal of Medicine" zwrócili uwagę, że na każde 1000 osób zainfekowanych SARS-CoV-2 palacze stanowili jedynie 12,6 procent. Odsetek palaczy w społeczeństwie chińskim wynosi 28 proc.

Z danych zebranych w Paryżu wynika, że na 11 tys. hospitalizowanych z powodu koronawirusa, palacze stanowili 8,5 proc. W przypadku społeczeństwa francuskiego aktualne dane wskazują, że palacze stanowią jego 25,4 proc.

"

Nasze badanie przekrojowe silnie wskazuje, że w porównaniu do przeciętnego obywatela Francji jest mniej prawdopodobne, by osoby każdego dnia palące papierosy złapały wirusa SARS-CoV-2. To znaczący efekt. Ryzyko dla pacjentów ambulatoryjnych spada w ich przypadku 5 razy, w przypadku osób hospitalizowanych 4 razy. "