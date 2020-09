Nintendo szykuje nowego Switcha? Zaskakujące informacje

Pewien tajemniczy tweet od znanego twórcy gier wideo zasugerował fanom powstanie nowej wersji Switcha. Oczywiście Nintendo niczego jeszcze oficjalnie nie ogłosiło, ale sam fakt powstawania takiej konsoli nie powinien zbytnio dziwić - w końcu niedługo na rynku zadebiutują Xbox Series X/S oraz Playstation 5, więc Japończycy będą pewnie chcieli się włączyć do walki na rynku nowej generacji.

Nintendo wypuści mocniejszą wersję Switcha?

Plotki na temat nowego sprzętu od Nintendo to nic nowego - o Swtichu Pro słychać już od kilku miesięcy. Teraz oliwy do ognia dodali twórcy z FDG Entertainment, którzy odpowiedzialni są za popularną grę "Monster Boy and the Cursed Kingdom". Niedawno zapowiedzieli, że ich produkcja pojawi się na PS5 i XSX w odświeżonej wersji.

Sama informacja nie zawiera żadnego wspomnienia o Switchu, ale takowe pojawia się w komentarzach pod tweetem. W jednej z odpowiedzi czytamy, że fan będzie musiał kupić wersję na PS4, żeby skorzystać z nowej generacji, bo obecnie jest posiadaczem kopii na Switcha.

Firma odpowiedziała mu:

" Kto wie? Może Switch też ma w piekarniku jakiś sprzęt następnej generacji? "

Czyżby FDG Entertainment wiedziało coś więcej, niż my?