Nocne szaleństwo w Biedronce. Przez 6 godzin WSZYSTKIE PRODUKTY bez VAT

Biedronka postanowiła zakończyć okres 24-godzinnego działania wybranych sklepów z przytupem. Od 24:00 w piątek 17 kwietnia 2020 do godz. 6:00 w sobotę 18 kwietnia 2020 produkty kupowane przez odwiedzających sklepy będą sprzedawane w cenie obniżonej o wartość podatku VAT.

Z promocji będzie można skorzystać w ponad 2000 sklepów w całej Polsce, które po raz ostatni tej nocy będą czynne przez 24 godziny na dobę.

Biedronka zachęca do wybrania się na nocne zakupy informując, że jeszcze nigdy wcześniej nie zdecydowała się na wprowadzenie tak wszechstronnej obniżki.

To pierwszy raz w historii, gdy sieć decyduje się obniżyć ceny wszystkich artykułów o wartość podatku VAT na terenie całego kraju. "

Obniżona cena będzie obowiązywać na wszystkie produkty oferowane w Biedronce z wyłączeniem towarów, których sprzedaż regulowana jest przez osobne przepisy prawne: alkohol, papierosy czy produkty żywienia początkowego.

Maciej Łukowski, członek zarządu i dyrektor handlowy w sieci Biedronka tłumaczy, że nocną promocją sieć chce zmniejszyć kolejki do sklepów, jakie powstają z powodu ograniczenia liczby przebywających w środku przez epidemię COVID-19.

"

Robimy co w naszej mocy, by klienci mogli kupić produkty w jak najkorzystniejszych cenach, co jest wyróżnikiem Biedronki na rynku. Dodatkowo, uatrakcyjniając nocne zakupy mamy nadzieję, że ruch klientów lepiej rozłoży się w trakcie całej doby i tym samym zakupy w trakcie dnia będą bardziej komfortowe. "