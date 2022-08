Nocowali w "Domu diabła" pod Wrocławiem. Kamera nagrała przerażające zjawisko [WIDEO]

Na uboczu Przedmościa Świętego pod Wrocławiem znajduje się przerażający budynek nazywany "Domem diabła". Nagrano w nim tajemnicze i przerażające nagranie. Zobacz koniecznie!

Nocowali w "Domu diabła" pod Wrocławiem

"Dom diabła" zbudowany jest z czerwonej cegły i znajduje się na zupełnym odludziu. Legendy, jakie krążą wokół niego, mrożą krew w żyłach.

Budowla od lat owiana złą sławą a nazwa "Dom diabła" nie jest dziełem przypadku. Jak mówią stare legendy, miejsce to od bardzo dawna związane jest z postacią szatana. Miejscowa ludność twierdzi, że znajdujące się nieopodal niebezpieczne torfowiska jest w stanie przekraczać tylko diabeł.

Znaleźli się jednak śmiałkowie, którzy postanowili zbadać ten fenomen. Członkowie Mystery Hunters ujawnili, jakie tajemnice skrywa ten budynek. Ich nagranie z wnętrza budynku jest naprawdę przerażające.

Mystery Hunters zajmują się zjawiskami paranormalnymi. Grupa prowadzi swój bardzo popularny kanał na YouTube, na którym relacjonuje swoje niezwykłe wyprawy. Eksploratorzy weszli do "Domu diabla" i spędzili tam noc. To, co nagrali w trakcie swojego pobytu, jest naprawdę niezwykłe!

Nazwa "dom diabła" to nie dzieło przypadku. Ta wieś od bardzo dawna związana jest z postacią diabła. Legendy oraz mieszkańcy okolicznej wsi głoszą, że niebezpieczne torfowiska, które się w niej znajdują, był w stanie przekraczać tylko diabeł. Inni twierdzą, że mieszkańców okolicy często ta postać straszyła, choć ci nigdy się do domu nie zbliżyli. Chcieliśmy sprawdzić, czy legendy okażą się prawdziwe i zbadać ten dom

- mówił cytowany przez RadioZet Radek z Mystery Hunters.

Podczas naszych badań na parterze usłyszeliśmy również dwa nietypowe stuknięcia. Pierwsze w pokoju obok, drugie w piwnicy. Oba niemal w tym samym momencie. Nasi widzowie uchwycili również trzecie, co zmroziło nam nieco krew w żyłach, bo trzy stuknięcia mogą zwiastować siłę demoniczną w tym domu

- powiedział Piotrek z Mystery Hunters.

Na nagraniu widać między innymi wykładzinę, która zaczęła się poruszać oraz tajemnicze orby, czyli energetyczne kule, która podobno zapowiadają pojawienie się ducha.

Całe nagranie prezentuje się następująco: