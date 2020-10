Nokia zamierza zbudować sieci 4G... na Księżycu

Z tego tytułu, NASA ogłosiła przetarg na firmę, która zajmie się budową porządnej stacji komunikacyjnej. Ten wygrała oficjalnie fińska Nokia i chociaż korporacja zapowiedziała, że nie planuje zaczynać od 5G, to ich sieć LTE powinna być wystarczająca, by zapewnić komunikację między bazą kosmiczną a stacją kontrolną na Ziemi. Już teraz są jednak plany, by skorzystać z sieci lepszej jakości, gdy ludzie oswoją się już z pracą na Księżycu.

Nokia zbuduje sieć 4G na Księżycu

NASA zamierza "wprowadzić" się na Księżyc najpóźniej w 2028 roku. Z tego wynika, że sprzęt od Nokii już będzie na nich czekał. W oficjalnym oświadczeniu firmy czytamy bowiem, że Finowie zamierzają zamieścić "pierwszą w swoim rodzaju niezwykle przenośną, energooszczędną sieć LTE" na Księżycu już pod koniec 2022 roku. Czyli za dwa lata.

Jak na temat projektu opowiedział szef ds. technologii firmy Nokia, Marcus Weldon:

" Korzystając z naszej pełnej sukcesów historii w kosmicznej technologii, od pionierskich rozwiązań komunikacyjnych w satelitach, aż do odkrycia kosmicznego promieniowania z czasów Wielkiego Wybuchu, teraz stworzymy pierwszą na świecie sieć komunikacyjną na Księżycu! "

Zaznaczył, że ważniejsza będzie w tym wypadku niezawodność i pojemność serwerów, aniżeli prędkość. Cóż, jeżeli stworzą coś na miarę legendarnej Nokii 3310, to wszystko powinno pójść gładko:

" Niezawodna, wytrzymała i wysokiej jakości sieć komunikacyjna będzie kluczem w życiu człowieka na powierzchni Księżyca. Przez zbudowanie pierwszej w historii sieci komunikacyjnej na powierzchni Księżyca, Nokia Bell Labs po raz kolejny udowadnia, że dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. "

Myślicie, że uda im się zrealizować projekt do końca 2022 roku? Trudno powiedzieć. Pewnie nie. Raczej tak.

Według doniesień insiderskich z Bloomberga, Nokia ma otrzymać na ten projekt skromne 14 milionów dolarów. Sama sieć ma również wspierać sterowanie głosowe, telemetrię, czujniki biometryczne i inne narzędzia, które będą nieocenione podczas podboju Księżyca.