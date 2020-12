Norbi droższy od 50 Centa? Doda zdradziła, ile muzyk zażądał za umieszczenie jego hitu w filmie

Prace nad filmem "Dziewczyny z Dubaju", którego produkcją zajęła się Doda oraz Emil Stępień już się zakończyły. Piosenkarka bardzo zaangażowała się w projekt i chciała dopiąć wszystko osobiście na ostatni guzik. Zadeklarowała, że czuwała nad wyborem muzyki oraz gwiazd, które miały pojawić się w filmie.

Norbi droższy od 50 Centa?

Fabuła produkcji toczy się w pierwszej dekadzie XXI wieku, dlatego artystka chciała umieścić w swoim dziele najbardziej charakterystyczne elementy dla tamtych czasów. Muzyka to jej szczególny konik, dlatego przeanalizowała ówczesne hity i wpadła na pomysł wykorzystania w "Dziewczynach z Dubaju" przeboju Norbiego. "Kobiety są gorące" to utwór wydany w 1997 roku, jednak hitem jest do dziś.

Okazało się, że Norbi zażądał od twórców filmu horrendalnej sumy. Jak przytacza słowa Doroty Rabczewskiej portal wprost.pl, muzyk chciał zapłaty w wysokości 80 tysięcy. Piosenkarka nie kryje swojego oburzenia szczególnie dlatego, że w filmie umieszczono także utwory znanego na całym świecie rapera 50 Centa, który podobno wycenił swoje hity na znacznie mniejszą kwotę.

À propos muzyki do mojego filmu, powiem Wam, jak pazerność gubi. Zadzwoniliśmy do 50 Centa, dostaliśmy prawa do wykorzystania muzyki za ponad 10 tysięcy euro czy tam dolarów.

Doda nie zgodziła się na warunki Norbiego. Stwierdziła, że woli "wziąć dwóch 50 Centów i mieć jednego dolara".

"Dziewczyny z Dubaju" - Kiedy premiera? O czym jest film?

Film "Dziewczyny z Dubaju" opiera się na prawdziwych wydarzeniach. Opowiada o młodej dziewczynie, która marzy o wielkiej karierze i życiu na salonach. Kiedy nadarza się okazja, staje się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce świat luksusu pokazuje Emi swoją mroczną stronę.

Za reżyserię filmu odpowiada Maria Sadowska, scenariusz napisał Mitja Okorn, twórca produkcji takich jak "Listy do M." czy "Planeta Singli". W obsadzie znalazła się między innymi Paulina Gałązka, Katarzyna Figura, Jan Englert czy Beata Ścibakówna.

Premierę filmu zaplanowano na 22 stycznia 2021 roku.