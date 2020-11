Norki z koronawirusem opanowały Danię. Ciała wychodzą spod ziemi

Dania ma problem z norkami przenoszącymi koronawirusa

Nadchodzą norki-zombie. Nie, nie jest to tytuł nadchodzącego horroru klasy Z, a prawdziwa sytuacja, która ma miejsce w Danii. Kilka dni temu okazało się, że sympatyczne futrzaki są zdolne do przenoszenia koronawirusa, w związku z czym duński rząd postanowił przetrzebić populację tych zwierzątek. W pobliżu miasteczka Holstelbro postanowiono wykopać dla nich masowy grób.

Problem w tym, że nie był to bardzo dobry pomysł. Jak podaje lokalny Jyllands Posten, ciała niektórych norek zaczęły się wydostawać ze swojego miejsca spoczynku - wszystko przez gazy, które wychodzą z rozkładającego się ciała.

Niedaleko bazy szkoleniowej duńskiej armii, ludzie zaczęli zauważać ten niepokojący proceder. Z tej okazji postnaowili się skontaktować z lokalnym samorządem, by ci zajęli się sprawą. Zwykle zwierzaki są zakopywane około 1,5 metra pod ziemią, aby uniknąć takich sytuacji. Z powodu ilości trupów, wykopano dla nich groby liczyły niecały metr, co doprowadziło do oglądania takich widoków.

Najgorsze jest jednak to, że ciała norek mogą nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla lokalnej flory i fauny. Jak w rozmowie z DR wytłumaczył rzecznik duńskiej policji Thomas Kristensen:

Gazy formują się podczas rozkładu ciał. To naturalny proces. Niestety jeden metr ziemi - w zależności od gleby - to za mało. Gleba w zachodnim Jutland jest zbyt piaszczysta i za lekka, więc pozwala na oglądanie takich scen. Musimy nasypać tam więcej gleby.

Problem może być też z czystą wodą w okolicy. Istnieje możliwość, że ta zostanie zatruta przez rozkładające się ciała norek. Susan Munster, szefowa duńskiego związku odpowiedzialnego za wodociągi stwierdziła w rozmowie z Jyllands Posten:

Wygląda na to, że nikt nie wie, jakie będą konsekwencje tej działalności. Przyznam szczerze, że ja się trochę boję.

Miejmy nadzieję, że Duńczycy poradzą sobie z tym problemem i obejdzie się bez ofiar w ludziach.