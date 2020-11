Nowa mutacja koronawirusa. Dania uśmierci miliony zwierząt z powodu COVID-19

Duńczycy odkryli nową mutację koronawirusa u norek. Wirus przenosi się na ludzi. Jak wykazały przeprowadzone badania, mutacja niesie ryzyko nowej globalnej katastrofy. Premier kraju Mette Fredriksen poinformowała, że podjęto decyzję o wybiciu zwierząt na wszystkich fermach w kraju.

Podczas zorganizowanej w środę 4 listopada 2020 konferencji prasowej premier Danii Mette Frederiksen poinformowała, że zmutowanym wirusem zaraziło się dwanaście osób i dodała, że norki są "uważane za zagrożenie dla zdrowia publicznego".

To bardzo poważna sytuacja, wirus z powrotem może przenieść się na ludzi. [...] Zmutowany wirus u norek stanowi ryzyko dla efektywności szczepionki na koronawirusa. "

- powiedziała Frederiksen.

Jasnowidz Jackowski: "Widzę wojska niemieckie na południu Polski". Są powody do obaw?

Decyzja jest szeroko komentowana w Danii. Głos zabierają hodowcy, epidemiolodzy oraz inni eksperci.

"

To, co naprawdę musimy zrobić, to całkowicie zakończyć hodowlę norek i przekwalifikować hodowców. "