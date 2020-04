Quibi to nowa platforma streamingowa, stworzona specjalnie z myślą o telefonach komórkowych i przyswajaniu kultury w tzw. biegu. Nazwa platformy wzięła się od sformułowania Quick Bites (pol. „Szybkie kęsy”).

Serwis oferuje bowiem krótkie odcinki seriali (do 10 min), które można oglądać podczas przemieszczania się po mieście. Nowe epizody emitowane są codziennie, a w ofercie można znaleźć tytuły z uznanymi nazwiskami Hollywood.

Quibi szuka swojej niszy

Model „szybkich kęsów” kultury miał być odmianą od innych platform streamingowych i zyskać swoją niszę w szczególności wśród osób, które chcą umilić sobie podróż do pracy.

Teraz, z powodu epidemii koronawirusa i faktu, że bardzo wiele osób pracuje zdalnie i nie wychodzi z domu, firma musi przemyśleć swój model biznesowy. Już teraz zapowiedziano, że dużo szybciej niż pierwotnie planowano, platforma wprowadzi możliwość odtwarzania swoich produkcji także na ekranach telewizorów, aby umożliwić odbiorcom oglądanie nie tylko na najmniejszym ekranie w domu.

Quibi – prawie 2 mln użytkowników

Mimo ograniczenia do ekranu urządzeń mobilnych, jak telefon komórkowy czy tablet, aplikacja Quibi była zainstalowana przez użytkowników ponad 1,7 mln razy w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Oczywiście jest to wynik nieporównywalnie mniejszy od tego, którym mogła chwalić się konkurencja (platforma Disney+ w dniu premiery zgarnęła np. ponad 10 mln użytkowników), ale biorąc pod uwagę, że Quibi to nowy serwis, oferujący jedynie produkcje oryginalne, stworzone specjalnie na jej potrzeby, jest to wynik zadowalający. W ten sam sposób wypowiadają się o nim szefowie.

Quibi – potencjał platformy

Meg Whitman, szefowa spółki chwaliła się także, że 80% użytkowników obejrzało też co najmniej jeden odcinek serialu w ramach nowej platformy.

Warto zwrócić uwagę, że potencjał Quibi jest zdecydowanie większy. Wiadomo już, że firma zyskała 1,75 miliarda dolarów na swój rozwój oraz przygotowanie seriali oryginalnych, a lista nazwisk, które zapowiedziały produkcje dla platformy jest imponująca. Jednym z nich jest Steven Spielberg, który jest w trakcie prac nad horrorem w odcinkach, które będzie można oglądać tylko w nocy.

Już teraz w serwisie znajdują się seriale z udziałem Sophie Turner, najlepiej znanej z „Gry o tron”, czy Christopha Waltza, laureata Oscara za udział w film Tarantino „Bękarty wojny”.

Quibi – oferta i cena

W ofercie nowego serwisu dostępnych jest ok. 50 premierowych produkcji. Aplikację można pobrać z Apple App Store i Google Play. W momencie rejestracji dostajemy 90 dni użytkowania serwisu za darmo. Później cena wynosić będzie od 4.99 do 7.99$.

