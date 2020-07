Nowa teoria spiskowa o maseczkach i 5G. Nie uwierzycie, co wymyślili

Nie ma chyba takiej rzeczy, która nie przyśniłaby się wyznawcom teorii spiskowych. Pandemia COVID-19 jest dla nich wspaniałą pożywką, jako że pomysłów na to skąd wziął się patogen, dlaczego się pojawił oraz w jakim celu tak naprawdę wprowadzane są takie a nie inne restrykcje zdecydowanie nie brakuje.

O tym, że według jednego z wymysłów koronawirusa SARC-CoV-2 tak naprawdę nie ma, a COVID-19 jest wywoływany przez 5G, już pisaliśmy. Także o tym, że wskutek szerzenia takiej dezinformacji przestraszeni ludzie zaczęli niszczyć maszty bazowe, uważając że walczą o swoje życie.

W sieci coraz częściej można znaleźć nową teorię, która rozkłada całkowicie na łopatki. Według osób „nie dających się ogłupić i czerpiących wiedzę z niezależnych źródeł” znajdujący się w części maseczek drucik to tak naprawdę antena 5G służącą do przekazywania poleceń do mózgu.

Drucik w maseczce to antena 5G. Nowa teoria spiskowa zdobywa ogromną popularność

W sieci pojawia się coraz więcej głosów ostrzegającym przed tym, że rzekomo pod pozorem ograniczania ryzyka zachorowania na COVID-19 zmusza się ludzi do wystawiania się na zgubne według spiskowców działanie 5G.

Powstają nawet filmy, na których oglądający instruowani są do natychmiastowego wycinania „anten 5G” dla swojego dobra.

Rozumowanie wyznawców teorii spiskowych jest proste: skoro wszyscy już poznali się na planowanych szczepionkach na COVID-19 i miniaturowych czipach do zdalnego sterowania mózgiem przez 5G, które mają być razem z nimi wstrzykiwane, rządy postanowiły przyspieszyć program przejęcia kontroli i depopulacji przez umieszczanie odbiorników sieci komórkowych nowej generacji w noszonych na co dzień maseczkach.

Na wszelki wypadek przypominamy: badania naukowców pokazują, że nie ma dowodów na szkodliwość 5G, noszenie maseczki zaś minimalizuje ryzyko zarażenia kogoś, jeśli sami złapaliśmy koronawirusa i przechodzimy COVID-19 bezobjawowo. Drucik zaś pozwala na utrzymanie maseczki blisko twarzy, tak by nie tworzyły się szczeliny, przez które mogłyby przedostać się patogeny.

