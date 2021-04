Nowe Call of Duty będzie "ogromną katastrofą i padaką"? Nowe informacje nie nastrajają pozytywnie

Niedawno w sieci pojawiły się niepokojące informacje dotyczące nowej gry z serii Call of Duty. Według plotek, produkcja ma być w opłakanym stanie technicznym.

Call of Duty - nowa gra ma być "tragiczna"

Znany insider zajmujący się serią Call of Duty, Tom Henderson (opisywał jako pierwszy wiele przecieków dotyczących Modern Warfare, Warzone i Black Ops Cold War) podzielił się niedawno informacjami na temat kolejnej produkcji z serii. Ta ma nosić tytuł Call of Duty: WW2 Vanguard, a prace nad nią trwają od sierpnia 2019 roku.

Jednak ze względu na to, że pandemia koronawirusa skutecznie przeszkadzała w pracy nad grą, ta ma być w opłakanym stanie technicznym.

Według niego to może mieć również wpływ na tryb Warzone. Według niego, gra nie otrzyma mapy inspirowanej Drugą Wojną Światową jesienią - ta ma się dopiero pojawić w kwietniu 2022 roku. Tak samo stało się z Black Ops Cold War. Oprócz tego stworzeniem jej nie zajmie się ani Sledgehammer (twórcy wspomnianego WW2 Vanguard), ani Raven Sofware (Warzone).

Henderson twierdzi, że jeśli Call of Duty: WW2 Vanguard trafi na rynek niegotowe, a jego połączenie z Warzone będzie wolne i słabe, to może zwiastować to kłopoty dla Activision. Dystrybutorzy podobno zdają sobie już sprawę z tego, że nowa odsłona nie będzie się sprzedawała tak dobrze, jak Modern Warfare, czy Black Ops Cold War. Dlatego też twierdzą, że chcą się skupić na wprowadzeniu "nowych sposobów na monetyzację gry".

Krótko mówiąc - będzie więcej lootboksów i mikrotransakcji. Dzięki, Activision.

W raporcie Henderson dywaguje potem nad tym, jakie dalsze reperkusje mogą mieć te kłopoty. Krótko mówiąc - 2021 może być ciężkim rokiem dla marki. Chociaż dziennikarz jest dobrym źródłem informacji, to sam zaznacza, że wiele rzeczy może się jeszcze zmienić. W końcu gra Call of Duty: WW2 Vanguard ma zadebiutować dopiero w listopadzie 2021 roku.