Nowe Call of Duty ma być opóźnione. Czyżby szykowała się przerwa w serii?

Call of Duty 2023 zostanie opóźnione? Interesujące doniesienia

Jason Schreier, znany gamingowy dziennikarz i insider przekazał pod koniec lutego ciekawe informacje dotyczące Call of Duty. Przez ostatnie kilkanaście lat, Activision prezentowało światu nowe odsłony serii jesienią każdego roku. Począwszy od 2005 roku ta seria była nienaruszalna. Wygląda na to, że to może się zmienić.

Jak czytamy w artykule dziennikarza Bloomberg, w 2023 roku mamy nie otrzymać pełnoprawnej edycji Call of Duty. To byłoby bardzo nietypowe zagranie ze strony Activision, ale to rozwiązanie było już wielokrotnie sugerowane przez fanów serii, którzy uważają, że kolejne odsłony tracą na swojej jakości (wydane w 2021 roku Vanguard zostało zmiażdżone przez krytyków).

Warto zaznaczyć, że według Schreiera nie oznacza to, że nie otrzymamy żadnej nowej zawartości od Activision - dziennikarz podkreślił, że twórcy zaprezentują nowe pozycje free-to-play, będą wspierać nadchodzące Call of Duty Modern Warfare 2 (które ma zadebiutować jesienią 2022), a także może wprowadzić mocne zmiany do battle royale Warzone (wraz z tym może się wiązać dodanie "2" do tytułu).

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, sprawą zainteresowało się samo Activision, które wystosowało publicznie oświadczenie dotyczące raportu Schreiera. W nim firma niby twierdzi, że jego raport nie jest prawdziwy, ale z drugiej strony niemalże potwierdziła wszystkie informacje:

Mamy przygotowaną serię produkcji premium i free-to-play ze świata Call of Duty na ten rok i kolejne lata. Raporty, które twierdzą cokolwiek innego, są niepoprawne. Podamy więcej szczegółów, kiedy przyjdzie na to czas.

Czyli w gruncie rzeczy słowa Schreiera najprawdopodobniej są prawdziwe - w końcu przekazał, że twórcy mają plany na produkcje premium i free-to-play w nadchodzących latach. Zresztą sam dziennikarz nazwał słowa Activision "nie zaprzeczeniem zaprzeczenia".