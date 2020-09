Nowe ograniczenia na weselach. Trwają przygotowania do drugiej fali koronawirusa w Polsce

Łączna liczba zdiagnozowanych pacjentów chorych na COVID-19 na świecie zbliża się do 30 milionów. Pandemia trwa już od wielu miesięcy, a zakażeń także w Polsce nie ubywa. Aktualnie w naszym kraju koronawirusem zaraziło się niemal 71 tysięcy osób. Przeszło 2,1 z nich zmarło, a ponad 54 tysiące pacjentów wyzdrowiało. Eksperci nie wykluczają, że kalendarzowa jesień przyniesie drugą falę wzrostu zachorowań.

Koronawirus w Polsce. Będą nowe ograniczenia na weselach?

Na wszelki wypadek władze naszego kraju próbują dostosować przepisy tak, aby koronawirus przenosił się jak najmniej skutecznie. Rząd zauważa, że spora liczba zarażeń koronawirusem następuje podczas uroczystości weselnych. Dlatego debata nad obostrzeniami związanymi z imprezami wraca na tapet.

Jak donosi "Dziennik Gazeta Prawna", rządzący chcą wrócić do ograniczania liczby gości podczas wesel. Oprócz tego, że w dużych skupiskach ludzi znacznie łatwiej dochodzi do zarażeń, to na uroczystości przyjeżdża nierzadko rodzina i przyjaciele z wielu regionów w Polsce. Wówczas istnieje duże ryzyko "wywiezienia" wirusa poza granice danego miasta czy wsi.

Ministerstwo Zdrowia nie podjęło jeszcze oficjalnej decyzji, jednak jak podaje gazeta, rządzący skłaniają się do przywrócenia ograniczeń liczebności wesel do stu osób na terenie całego kraju. Innego zdania jest za to Jarosław Pinkas, szef GIS.

W rozmowie z WP specjalista stwierdził, że wesela powinny być rejestrowane, a dopuszczalna liczba gości na imprezach to 50 bliskich pary młodej.