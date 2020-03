Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Już ponad 450 zakażonych

Potwierdzone przypadki dotyczą: 4 osób z woj. wielkopolskiego, 3 osób z woj. dolnośląskiego, 2 z woj. podlaskiego i po 1 osobie z woj. podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi w Polsce już 452.

13 nowych przypadków koronawirusa

Informacją na temat 13 nowych zakażonych Ministerstwo Zdrowia podzieliło się na Twitterze.

I chociaż liczba zarażonych wciąż rośnie, to na szczęście nie idzie to w parze z kolejnymi zgonami spowodowanymi przez koronawirusa. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 5 osób.