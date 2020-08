Nowe tajemnicze nagranie UFO. Rosyjski astronauta uchwycił statek kosmiczny? [WIDEO]

Czy jesteśmy sami we wszechświecie? To pytanie zadaje sobie codziennie niezliczona ilość ludzi. Jedni teoretyzują, a inni wierzą, że kosmici są naszymi wciąż nieujawnionymi galaktycznymi sąsiadami, których obecność czasami uda się zarejestrować. Tajemnicze nagranie zaprezentowane przez rosyjskiego astronautę Ivana Wagnera podgrzało ostatnio dyskusję na temat UFO.

Nagranie UFO ze stacji kosmicznej

Doniesienia o niezidentyfikowanych obiektach latających są obecne w ludzkiej kulturze od setek lat. W dobie nowoczesnych technologii udaje się uchwycić niewyjaśnione zjawiska, które sugerują, że prawda na temat UFO nie została jeszcze do końca odkryta.

Ivan Wagner, który przebywa obecnie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zaprezentował w sieci dziwne nagranie, na którym możemy dostrzec UFO. Wideo trafiło nie tylko na Twittera astronauty, ale zostało również udostępnione przez rosyjską agencję kosmiczną Roscosmos.

" Kosmiczni goście, czyli jak nagrałem nowy film poklatkowy.

Szczyt zorzy polarnej podczas przelotu nad Antarktyką na długości geograficznej Australii, czyli pomiędzy nimi. Jednak na filmie zobaczycie coś innego, nie tylko zorzę. "

" W 9-12 sekundzie pojawia się pięć obiektów lecących obok siebie w tej samej odległości. Jak myślicie, co to jest? Meteory, satelity, czy...? P.S. Klatki były przechwytywane 1 na sekundę, a później składane w wideo z szybkością 25 klatek na sekundę. Oznacza to, że rzeczywisty czas obserwacji wynosi 52 sekundy. "

Niestety Wagenr nie był obecny podczas rejestracji nagrania, więc nie widział zjawiska na własne oczy. Materiał trafił już do Instytut Badań Kosmicznych Rosyjskiej Akademii Nauk w celu analizy, o czym poinformował rzecznik Roscosmosu Władimir Ustimenko.

Czy Wagner rzeczywiście uchwycił UFO? Tak, ponieważ ten skrót oznacza niezidentyfikowany obiekt latający. Wiele osób uważa, że UFO to synonim kosmitów, co nie jest do końca prawdą. W tej kategorii znajdują się wszystkie latające zjawiska, których nie da się wytłumaczyć naukowo. Pytanie powinno więc brzmieć, czy astronauta zarejestrował statki kosmiczne obcych? Tej zagadki nie jesteśmy jednak w stanie rozwiązać.

Wierzycie w UFO? tak, nawet mnie porwali jak widać, nie wszystko da się wyjaśnić nie ma czegoś takiego jak kosmici jak najbardziej wierzę - w to, że nie wiadomo, czym jest obiekt określany jako UFO

