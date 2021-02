Nowe wersje GTA III i Vice City jednak powstaną? Twórcy zablokowali fanowskie mody

Twórcy GTA III i Vice City zabronili fanom robić modów

Fanowski projekt, który polegał na "odtwarzaniu" Grand Theft Auto 3 i Vice City, został zgłoszony przez firmę Take-Two Interactive w ramach łamania zasad DMCA (ustawa zabraniająca tworzenia i rozpowszechniania technologii, przy użyciu których mogą być naruszone cyfrowe mechanizmy ograniczeń kopiowania). To tylko utwierdziło fanów w przekonaniu, że nadchodzą nowe wersje gier.

Główny twórca wspomnianego projektu Aap potwierdził w rozmowie z Eurogamerem, że dostał ostrzeżenie od Take-Two Interactive. Jego dzieło było udostępnione na portalu Github, ale teraz zamiast linków do pobrania odświeżonych wersji i materiałów z gry, widnieje tam oświadczenie:

Materiały nie są dostępne z powodu prośby o ich usunięcie w ramach DMCA. Zablokowaliśmy do nich publiczny dostęp. Powiadomienie jest dostępne publiczne.

Eurogame wyjaśnił, że oświadczenie zostało dostarczone przez Take-Two Interactive. Aap dostał natomiast ostrzeżenie, w którym podobno napisano, że "najlepszym i jedynym rozwiązaniem tej sytuacji" jest przestrzeganie prawa i "kompletne usunięcie wszelkich materiałów".

W sieci pojawiło się sporo filmików prezentujących odświeżone wersje GTA III i Vice City. Poniżej możecie zobaczyć jeden z nich:

Zresztą niedawno portal DualShockers podał, że nowojorski oddział studia Rockstar szukał niedawno artysty do tworzenia zwiastunów. To plus zablokowanie twórczości fanów i różne wcześniejsze plotki sugerują, że twórcy szykują jakąś zapowiedź. Na razie jednak milczą na temat GTA VI i remasterów.