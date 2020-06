Nowe zdjęcia potwora z Loch Ness. Czy potwierdzają istnienie słynnej kryptydy?

Któż nie słyszal o słynnej szkockiej kryptydzie, która jest synonimem niepotwierdzonych przez naukę zwierząt? Mowa oczywiście o Nessie, czyli legendarnym potworze z jeziora Loch Ness. Niedawno udało się uchwycić tajemnicze stworzenie na nowych zdjęciach. Czy to ostateczny dowód na istnienie niezbadanego przez badaczy zwierzęcia?

Potwór z Loch Ness - nowe zdjęcia słynnej kryptytdy

Mimo że pandemia koronawirusa trwa w najlepsze, mieszkaniec Southampton imieniem Steve Challice postanowił wybrać się na wakacje do Szkocji. Jednym z punktów wycieczki było słynne jezioro Loch Ness. Challice wykonał tam setki zdjęć, ponieważ zauważył niezidentyfikowany obiekt, który pojawił się w odmętach ogromnego zbiornika wodnego.

O zdarzeniu informowało wiele światowych mediów, między innymi brytyjski "The Mirror". Mężczyzna zamieścił najbardziej atrakcyjne zdjęcia na swoim Facebooku. Wielu komentujących nie miało wątpliwości - najnowsze fotografie to dowód na istnienie Nessie. Czy mają rację? Przekonajcie się sami!

Wyobraźnię najbardziej rozpala trzecia fotografia, która została powiększona tak, by wydobyć jej główną bohaterkę. Sam autor zdjęć nie jest do końca przekonany, co zobaczył w wodach Loch Ness. Asekuracyjnie stwierdził, że to "jakaś duża ryba".

" Domyślam się, że to, co sfotografowałem, to sum lub coś w tym rodzaju. Wydaje mi się, że też foki mogą się dostawać do jeziora z morza i to może wyjaśniać, dlaczego tych obserwacji jest tak niewiele. Naprawdę cały czas sądzę, że tylko jakaś duża ryba. "

Roland Watson, który prowadzi bloga Loch Ness Mystery, nie ma jednak złudzeń.

" Jeśli jest to prawdziwe zdjęcie stworzenia w Loch Ness, z pewnością powinno trafić do Top 3 fotografii tego zwierzęcia. "

Właśnie - słowo "jeśli" jest tu kluczowe. Samozwańczy eksperci od fotografii cyfrowej uważają, że fotki Challice'a zostały poddane obróbce. Na razie jednak nikt nie przedstawił na to dowodów, więc trudno rozstrzygnąć prawdziwe intencje autora zdjęć. Podobnie trudno jest potwierdzić, czy fotografie przedstawiają dużą rybę, zbłąkaną fokę, czy prawdziwego potwora z Loch Ness.

Czy potwór z Loch Ness istnieje naprawdę? Tak, a niby co jest na zdjęciach? Może kiedyś i istniał, ale pewnie już nie żyje i pozostaje tylko legenda Nie. To bzdury

Zobacz też: Kosmici zamieszkują Europę? Tak uważają naukowcy z ESA