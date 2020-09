Nowy Assasin's Creed tylko dla dorosłych? Eksperci twierdzą, że gra to sam seks, przemoc i narkotyki

Gracze czekają na nową odsłonę serii Assassin’s Creed, ale wygląda na to, że niektórzy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. W grę Ubisoft będą grać jedynie osoby, które skończyły 17 lat.

Każdy, kto gra w gry wideo doskonale wie, że podobnie jak w przypadku filmów każdy tytuł musi przejść swego rodzaju kontrolę. Od 1994 roku eksperci z Entertainment Software Rating Board analizują treści przekazywane w grach i dostosowują je do odpowiednich grup wiekowych. Tego typu test przeszła nadchodząca część słynnej serii od Ubisoft - Assassin’s Creed Valhalla.

Na stronie internetowej ESRB pojawił się opis produkcji, w której wcielimy się w wikinga imieniem Eivor. Zdaniem specjalistów Assassin’s Creed Valhalla zawiera wiele elementów, które nie powinny trafić do osób poniżej 17 roku życia. Oznacza to, że gra dostała znaczek Mature 17+. Jak prezentuje się podsumowanie nadchodzącego tytułu?

Jest to przygodowa gra akcji, w której gracze wcielają się w najemnika Wikingów (Eivor), podróżującego po Anglii, aby tworzyć sojusze, prowadzić naloty i pokonać rywalizujące klany/władców. Gracze mają do dyspozycji otwarty świat, wykonują misje (np. poszukują przedmiotów, walczą z wrogami), a także używają umiejętności skrytobójczych do dyskretnego zabijania przeciwników. Gracze używają mieczy, toporów, strzał i broni oblężniczej do zabijania wielu wrogów (np. żołnierzy, mitycznych bossów) w szaleńczej walce wręcz. Wymiar walki jest podkreślany przez krzyki bólu i częste efekty rozprysku krwi. Niektóre rodzaje broni pozwalają graczom na pozbawienie przeciwników głowy; specjalne sekwencje powiększające przedstawiają uszkodzone przez ostrze gracza kości, organy i mięśnie ofiar. Gra zawiera materiał o charakterze seksualnym: misja odbywająca się w domu publicznym; kobiety topless w towarzystwie mężczyzn; postać zgadzająca się na "leżenie z" mężczyzną (zanim wygasza się ekran, widzimy pocałunki). Kilka sekwencji przedstawia zniekształcenie/przekoloryzowanie obrazu i ograniczenie ruchu po tym, jak postać gracza konsumuje grzyby lub wdycha grzyby (w dialogu pada kwestia: "Mogę się czuć słabo od tych grzybów"). Postać gracza może również brać udział w konkursach picia alkoholu; późniejsze sekwencje przedstawiają potykającego się bohatera oraz przechylanie i rozmycie ekranu. W dialogach występują się słowa "je*ać" i "p*zda". "