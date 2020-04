Nowy "Assassin's Creed" jednak o wikingach - nadchodzi Valhalla

Ubisoft postawił na bardzo ciekawy sposób przedstawienia swojej nowej gry - prowadzili bowiem stream z udziałem artysty Bosslogica, który w Photoshopie tworzył oficjalną grafikę promującą nadchodzącą grę o braterstwie asasynów w średniowiecznej Skandynawii. Ta nosi tytuł "Assassin's Creed: Valhalla", co jednocześnie potwierdza wcześniejsze plotki o osadzeniu historii nowego "Assassina" właśnie w erze wikingów.

Assassin's Creed: Valhalla - 1. zwiastun gry

Niecały dzień po udostępnieniu oficjalnej grafiki i ogłoszeniu tytułu, Ubisoft udostępnił pierwszy oficjalny zwiastun nowego "Assassin's Creed", który zobaczyć możecie poniżej. Oto "Valhalla":

Trzeba przyznać, że sam zwiastun nie ma zbyt dużo wspólnego z poprzednimi częściami "Assassin's Creed" i gdyby nie fakt, że główny bohater pod koniec wideo używa Ukrytego Ostrza, to można by pomyśleć, że to jedynie growa adaptacja serialu "Wikingowie". Sama produkcja ma być pomieszaniem składników znanych z poprzedniczek - powróci m.in. rozbudowywanie własnej osady (to w ograniczonym sensie mieliśmy już w "Assassin's Creed 2").

Głównym bohaterem "Assassin's Creed: Valhalla" jest Eivor, legendarny wojownik, który wyrusza na podboje by zyskać glorię i chwałę. Gra pozwoli nam na podróżowanie między Anglią a Skandynawią, a w produkcji powróci system wyborów (znany chociażby z poprzedniego "Odyssey"). W zapowiedzi czytamy, że bohater będzie mógł używać dwóch broni jednocześnie, a "Valhalla" ma oferować najwięcej typów wrogów dostępnych dotychczas w serii.

Produkcja ma trafić do sprzedaży w okresie świątecznym 2020 na pecety, PS4 oraz Xbox One. W samym zwiastunie widzimy na końcu logotyp Xboksa Series X, więc bardzo prawdopodobne, że będzie jedną z produkcji startowych na konsole nowej generacji.