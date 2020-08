Nowy Wiedźmin to krwawa wersja Pokemon GO. Kolekcjonuje się głowy zabitych potworów

Na nowego Wiedźmina fani gry czekają od ukazania się ostatniego dodatku do trzeciej części sagi. CD Projekt RED powtarza cały czas, że historia Geralta została opowiedziana w całości i nie ma nic do dodania, nie oznacza to jednak, że Wiedźmin 4 nie powstanie. Będzie mieć po prostu innego bohatera – według spekulacji, najwięcej szans na to ma Ciri.

Gracze wciąż czekają, a CD Projekt RED nie zasypia gruszek w popiele i eksperymentuje z wiedźmińskimi tytułami. Karcianka GWINT stała się samodzielnym tytułem i zdobywa coraz większą popularność; Wojna Krwi pokazała zupełnie nowe spojrzenie na RPG w świecie stworzonym przez Sapkowskiego, pozwalając sentymentalnie wrócić do znanych z Sagi krain.

Jak się okazało, nie było to jeszcze ostatnie słowo CDPR w kwestii wiedźmińskiej. Fani mogą się już szykować na grę The Witcher: Monster Slayer, w której będziemy polować na potwory w rozszerzonej rzeczywistości na modłę Pokemon GO.

Wiedźmin w stylu Pokemon GO. The Witcher: Monster Slayer to polowanie na potwory w swojej okolicy

Gracze The Witcher: Monster Slayer będą kolekcjonować stwory w nieco inny sposób, niż w Pokemon GO. Zamiast łapać je żywcem jako maskotki, trzeba będzie je pokonać i zabić, by móc odciąć im głowę i zawiesić w Sali trofeów.

" W grze czeka na Ciebie eksploracja świata, tropienie, analiza i walka z realistycznych rozmiarów potworami. Podczas walki dużą rolę odegra pora dnia oraz pogoda, aktualizowane na bazie Twojej bieżącej lokalizacje, ale najważniejsze jest Twoje przygotowanie. Aby pokonać bardziej wymagających wrogów możesz warzyć potężne wiedźmińskie eliksiry i oleje, tworzyć petardy i przynęty na potwory oraz rozwijać umiejętności i ekwipunek swojego wiedźmina. "

W The Witcher: Monster Slayer można będzie także znaleźć zadania wyjęte wprost z dużych gier RPG.

" Poza walką w rozszerzonej rzeczywistości gra oferuje również liczne zadania fabularne inspirowane grami o przygodach Geralta z Rivii, które zabiorą Cię w niezapomnianą przygodę! "

W zapowiedzi nie znalazło się zbyt wiele konkretnych informacji. Wiadomo tylko, że The Witcher: Monster Slayer tworzone jest przez przejęte przez CDPR studio Spokko. Data premiery darmowej gry (zapewne będą w niej zaszyte mikrotransakcje) ma być anonsowana później w 2020 roku. Być może wtedy też dowiem się, czy do rozgrywki potrzebne będą dwa telefony: jeden na potwory, drugi na ludzi.

