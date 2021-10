TikTok to obecnie jedna z najpopularniejszych aplikacji wśród młodzieży, która chętnie nagrywa krótkie filmy ze swoimi tanecznymi popisami. Oczywiście TikTok to nie tylko tańczące małolaty, ale również m.in. tutoriale czy filmiki z ciekawych miejsc na świecie. Na TikToku pojawiają się ciągle nowe challenge, niektóre są ciekawe, inne głupie, jeszcze inne niebezpiecznie. Ten, o którym za moment przeczytacie, może zgorszyć niejedną osobę.

Nowy challenge na TikToku wyśmiewa chorobę znanego muzyka. Użytkownicy tego nie wiedzą

Wyzwanie jest związane z 95-letnim wokalistą Tonym Bennettem, który postanowił zakończyć swoją karierę z powodu problemów zdrowotnych. Muzyk cierpi na chorobę Alzheimera i podczas wywiadu z "60 Minutes" wokalista kompletnie zapomniał o występie z Lady Gagą, który odbył się kilka tygodni temu.

Nagranie z tej rozmowy stało się viralem i na TikToku powstał nawet challenge nawiązujący do tego wywiadu. Polega on na tym, że użytkownicy wykorzystując konkretny utwór opowiadają o sytuacjach, o których nie pamiętają, np. o imprezie. Prawdopodobnie większość TikTokerów nie wie o chorobie Bennetta, ale to ich nie usprawiedliwia, by w ten sposób naśmiewać się z muzyka, który cierpi na Alzheimera od 2016 roku.

Jedna z TikTokerek, molliesrecords, zaapelowała, by nie nagrywać kolejnych filmików do tego challenge'u i zachęc użytkowników do wsparcia zbiórki na rzecz pomocy osobom cierpiącym na tę chorobę.

Tony Bennett obecnie to nowy rekordzista Guinnessa w kategorii Najstarsza osoba, która wydała album z premierowym materiałem. 95-letni artysta wydał „Love For Sale” z Lady Gagą i zapowiedział, że to ostatnia płyta w jego karierze.

Lady Gaga i Tony Bennett wpadli na pomysł nagrania "Love For Sale" niedługo po tym, gdy ich pierwszy album, "Cheek To Cheek", zadebiutował na szczycie zestawienia Billboard w 2015 roku. Nagrany w Electric Lady Studios w Nowym Jorku album „Love For Sale” to mieszanka jazzu, big bandu i orkiestrowych aranżacji.