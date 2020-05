Nowy dodatek do The Sims 4 pod ostrzałem krytyki. Co rozwścieczyło fanów?

Seria The Sims to kawał historii gier wideo. Jest ikoną symulacji i jednym z ulubionych tytułów milionów graczy na całym świecie. Twórcy wciąż rozwijają swój pomysł, który powstał ponad 20 lat temu, nie tylko wydając nowe części, ale przede wszystkim dodatki wzbogacające rozgrywkę. Najnowszy z nich, który nie trafił jeszcze do sprzedaży, już nie cieszy się wśród fanów dobrą renomą.

The Sims 4 Eko życie - nowy dodatek nie przypadł fanom do gustu

5 maja 2020 roku do sieci trafił pierwszy zwiastun dziewiątego oficjalnego dodatku do wydanej w 2014 roku gry The Sims 4. Po raz kolejny twórcy serii postanowili wzbogacić od lat budowany świat i dać graczom do dyspozycji zupełnie nowe możliwości. Tym razem skupili się na niezwykle ważnym zjawisku, jakim jest ekologia.

Kiedy dzień przed premierą zwiastuna na Twitterze The Sims 4 pojawiła się ikona prezentująca wiatrak, fani wpadli w prawdziwą euforię. Większość z nich myślała bowiem, że nowy dodatek zostanie poświęcony wiejskiemu życiu. Niestety trochę się pomylili. Podtytuł rozszerzenia to Eko życie i skupia się na wprowadzenie do świata Simów ekologicznych rozwiązań.

W dodatku pojawiło się nowe miasto - tonące w śmieciach Evergreen Harbor. Tylko od gracza zależy, czy mieścina wyjdzie na prostą, stając się ekologicznym rajem, czy może jeszcze bardziej pogrąży się w brudzie, smrodzie i smogu. Rozszerzenie oferuje wiele ekologicznych sposobów na walkę z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Simowe mogą instalować turbiny wiatrowe, panele słoneczne oraz kolektory wody. Za ich pomocą nie tylko wytworzą zieloną energię, ale również znacznie obniżą koszty swojego życia.

Wprowadzono też cały system recyklingu. Od tej pory mieszkańcy Evergreen Harbor nie muszą wyrzucać śmieci, tylko przetwarzać je, redukując liczbę wytwarzanych odpadków. Nagrodą za ekologiczne życie jest nie tylko satysfakcja i upiększenie otoczenia, ale również nowe zjawisko atmosferyczne. Jeśli w mieście będzie odpowiednio czyste powietrze, pojawi się nad nim zorza polarna.

Wszystko ładnie, pięknie, ale fani Simsów czują się oszukani. Na oficjalnym forum gry od wielu dni wre. Według miłośników serii The Sims 4 Eko życie nie powinno być pełnoprawnym dodatkiem tylko co najwyżej DLC. Według graczy wypuszczenie nowego rozszerzenia jest skokiem na kasę wiernych fanów. Według forumowiczów wprowadzone nowości w mechanice gry nie zmieniają radykalnie zabawy, a podobne zasady obowiązywały w Wyspiarskim życiu - siódmym dodatku do The Sims 4. Najwidoczniej nowe style w trybie budowy i stroje Simów też nie przypadły graczom do gustu.

Oliwy do ognia dolał fakt ogłoszenia kolejnego zestawu akcesoriów, które nastąpiło kilka dni przed premierą Eko życia. Wybrane przez uczestników głosowania na oficjalnym forum The Sims nadchodzące w ciągu najbliższych miesięcy Włóczkowe historie, zdaniem wielu fanów serii, spokojnie mogłyby znaleźć się jako integralna część Eko życia. W minidodatku pojawią się bowiem dwie stacje radiowe, fotel bujany oraz system szycia. Według fanów gry z powodzeniem mogły trafić do dziewiątego rozszerzenia, co przełożyłoby się na jego odbiór.

Miłośnicy The Sims od dawna liczą na powrót koni, które ostatni raz pojawiły się w dodatku do The Sims 3 zatytułowanym Zwierzaki. Co prawda czwarta część gry doczekała się zwierzęcego rozszerzenia, ale oferowało ono jedynie psy i koty. Wielu graczy od dawna marzy o dodatku inspirowanym wiejskim życiem. Niestety będą musieli uzbroić się jeszcze w cierpliwość.

Zapewne fanatycy serii i tak sięgną po The Sims 4 Eko życie, tym bardziej że wprowadza ważny element edukacyjny, jakim jest wiedza na temat ekologii. Reszta kupi w nowy dodatek zapewne, kiedy pojawi się w promocyjnej cenie. Rozszerzenie będzie dostępne 5 czerwca 2020 roku na platformach PC, Mac, PlayStation 4 oraz Xbox One. Można je nabyć w przedsprzedaży na stronie EA Games lub na platformie Origin.

