Nowy film Sekielskich to "homofobiczna propaganda"? Ostra reakcja pisarza Jacka Dehnela

16 maja 2020 roku miała miejsce premiera kolejnego dokumentu braci Sekielskich. Zaledwie po dwóch dniach od publikacji "Zabawy w chowanego" na YouTubie, film uzyskał niemal 4,5 miliona wyświetleń. Produkcja po raz kolejny porusza temat pedofilii wśród księży. Opowiada o losach ofiar oraz bezkarności duchownych chronionych przez współpracującą ze sobą kurię i prokuraturę.

W filmie pojawia się wypowiedź jednego z katolickich publicystów, Tomasza Terlikowskiego. Powiedział on w "Zabawie w chowanego", że pedofilii nie należy utożsamiać z homoseksualizmem, jednak twierdzenie, że pomiędzy zjawiskami nie ma korelacji, również nie jest prawdziwe.

Zdanie nie spodobało się pisarzowi Jackowi Dehnelowi, który od lat jest zadeklarowanym gejem. Mężczyzna opublikował wpis na swoim Facebooku, w którym nie żałuje ostrych słów w kierunku twórców dokumentu. Chociaż bracia Sekielscy w wywiadzie między innymi z Gazetą Wyborczą podkreślili, ze są przeciwni stawianiu równości między pedofilią a homoseksualizmem, Dehnel nazwał "Zabawę w chowanego" homofobiczną propagandą.

Jeśli wysoki dostojnik polskiego Kościoła mówi o homolobby w Kościele, to uważam, że to ważny głos w dyskusji'. Serio? W kraju szalejącej homofobii, najbardziej homofobicznym w całej Unii, gdzie Kościół z PiSem rozpętał wielką akcję propagandową przeciwko – so to speak – mnie i mojemu ludowi, Sekielscy wprost przekazują dalej tę homofobiczną propagandę, która jest kompletnym, cynicznym łgarstwem Kościoła, wycelowanym w nas, żeby ratować tyłki biskupów i pedofilów w sutannach. "