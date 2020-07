Nowy, groźny narkotyk w Polsce. Po zażyciu przestaje się oddychać

Ostrzeżenia przed nowym, groźnym narkotykiem pochodzą od Głównego Inspektora Sanitarnego. Należący do grupy opioidów etazen został wykryty na terenie naszego kraju po raz pierwszy. Sprzedawany był w Łodzi jako „dopalacz”, w postaci szarego proszku o wysokim stężeniu.

Jak podaje GIS, etazen uznawany jest za zamiennik heroiny lub fentanylu. Rozprowadzany jest jako proszek oraz susz do palenia, liquid do e-papierosów oraz spray donosowy.

Zażywanie etazenu jest szczególnie niebezpieczne ze względu na jego właściwości toksyczne oraz wyjątkowo silne działanie: Główny Inspektor Sanitarny podał, że nowy narkotyk jest 60 razy mocniejszy niż morfina. Ryzyko przedawkowania jest więc bardzo wysokie.

GIS ostrzegł, że po zażyciu etazenu (a także innych opioidów), trzeba liczyć się z zaburzeniami świadomości (osoba pod wpływem jest zwykle „splatana i podsypiajaca”). Objawami są wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardia (zwolnienie czynności serca) oraz niskie ciśnienie tętnicze.

Najgroźniejszym efektem jest zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu, co prowadzi do śmierci osoby zażywającej etazen. Działania ratunkowe podejmowane przez lekarzy są o tyle trudne, że „dopalacze” mają bardzo zmienny skład, nigdy nie wiadomo więc, co dokładnie zażyła osoba potrzebująca pomocy i jak najlepiej można jej pomóc.

Główny Inspektor Sanitarny często angażuje się w walkę z zażywaniem narkotyków. GIS ostrzegał już w 2020 roku o pojawieniu się w naszym kraju syntetycznego haszyszu, w którym znajdują się związki chemiczne wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia.

