Nowy serwis dla fanów Harry'ego Pottera lepszy niż "Szkoła z TVP"? J.K. Rowling walczy z koronawirusową nudą

Jeśli macie już dość pandemii koronawirusa i siedzenia w czterech ścianach, a przy okazji jesteście fanami przygód Harry'ego Pottera oraz zawsze marzyliście, by uczyć się w Hogwarcie, to mamy coś dla Was! J.K. Rowling poinformowała, że ruszył nowy serwis internetowy o nazwie Harry Potter at Home. Dzięki niemu będziemy mogli poznać tajniki szkoły magii i czarodziejstwa.

Harry Potter at Home - portal dla fanów małego czarodzieja

Mimo że od debiutu pierwszej powieści o Harrym Potterze minęło już ponad 20 lat, seria wciąż cieszy się niezwykłą popularnością na całym świecie.

Z tego powodu J.K. Rowling postanowiła włączyć się w walkę z koronawirusem, prezentując swoim fanom zupełnie nową stronę o nazwie Harry Potter at Home.

" Rodzice, nauczyciele i pracownicy opieki, żeby zapewnić dzieciom zabawę i zlikwidować nudę podczas kwarantanny potrzebna jest odrobina magii, dlatego z radością przedstawiam wam http://harrypotterathome.com "

Co oferuje serwis? Twórcy Harry Potter at Home zapewniają, że strona podsunie pomysły opiekunom znudzonych podopiecznych na rozwinięcie ich kreatywności poprzez interesujące materiały związane z magicznym światem, które na bieżąco będą pojawiać się w serwisie.

" Portal Harry Potter At Home jest miejscem, w którym możecie znaleźć sposoby na nudę - od specjalnych zestawów zajęć od wydawnictw Bloomsbury i Scholastic po magiczne poradniki wideo (naucz swoich przyjaciół, jak rysować niuchacza!), zabawne artykuły, quizy, zagadki i o wiele więcej. Rzucamy Zaklęcie Odegnania na nudę! Możecie odwiedzić Harry Potter At Home i wracać na nią, kiedy tylko zechcecie. Tak jak w Hogwarcie, schody portalu będą się cały czas zmieniać. "

To nie pierwszy raz, kiedy Rowling włączyła się w walkę z koronawirusem. Kilka tygodni wcześniej autorka zniosła zakaz publicznego czytania jej książek. Dzięki temu seria "Harry Potter" może być wykorzystywana na terenie Wielkiej Brytanii przez osoby, czytające dzieciom książki online. Poza tym na Audible udostępniono za darmo pierwszy audiobook z przygodami Harry'ego Pottera czytany przez Stephena Fry'a. Z kolei na serwisach Libby i Sora można znaleźć darmową wersję e-booka "Kamienia Filozoficznego".

Złośliwi mogą stwierdzić, że fikcyjna szkoła Magii i Czarodziejstwa zapewnia dzieciom w dobie pandemii więcej wartościowych treści niż nauczyciele występujący w programie "Szkoła z TVP".

