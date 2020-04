Nudzicie się w trakcie epidemii? Zawsze możecie nagrać parodię "Hello" Adele i zdobyć internetowy fejm [WIDEO]

Nawet jeżeli nadal chodzicie do pracy, to odczuliście epidemię przez obostrzenia dotyczące wychodzenia z domu. Zamknięte sklepy, centra handlowe, siłownie, hale sportowe, czy odwołane mecze największych lig sportowych to tylko kilka przykładowych rzeczy odebranych nam przez epidemię koronawirusa.

A co gdyby Adele śpiewała o kwarantannie z powodu koronawirusa?

Największym problemem jest jednak ograniczenie spotykania się z przyjaciółmi - w końcu jesteśmy zwierzętami stadnymi, życie w grupie jest dla nas tak naturalne jak oddychanie. To właśnie ten aspekt naszej codzienności postanowił poruszyć w parodii "Hello" Adele youtuber Chris Mann.

Wideo z przeróbką hitu brytyjskiej wokalistki w ciągu kilku dni zgromadziło prawie 5 milionów wyświetleń i trzeba przyznać, że trochę się temu nie dziwimy. Nie dość, że jest dość dobrze wykonane, to do tego słowa parodii "Hello" dobitnie pokazują największy problem siedzenia w domach - nie możemy się spotykać z bliskimi znajomymi. Zresztą zobaczcie i posłuchajcie sami:

Kilka dni wcześniej Mann nagrał viralowe wideo "My Corona", w którym twórca śpiewa swoją oryginalną piosenkę o życiu w czasach epidemii: