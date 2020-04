Numery PESEL i dowodów klientów dostawcy prądu i gazu wyciekły do sieci. Sprawę bada UODO

16 kwietnia 2020 w sieci odkryto zbiór danych zawierające informacje o 100 000 klientów Fortum Marketing and Sales Polska S.A., spółki zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej i gazu.

Fortum oferuje klientom możliwość korzystania z energii pochodzącej w 100% ze źródeł odnawialnych. Operator szczyci się, że kupuje ją od lokalnych producentów, wspierającym tam samym polską gospodarkę.

Fortum zareagowało na wiadomości o wycieku błyskawicznie, zabezpieczając bazę danych klientów i zgłaszając incydent do UODO.

Oficjalny komunikat Fortum w sprawie wydarzenia brzmi następująco:

"

W ubiegłym tygodniu doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych klientów Fortum Marketing and Sales Polska S.A. Dane dotyczą zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego. Obejmują one m.in. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, PESEL i numer dowodu osobistego. Dostęp do danych został niezwłocznie zablokowany i rozpoczęliśmy wewnętrzne dochodzenie. O wycieku powiadomiliśmy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jesteśmy gotowi do współpracy z władzami, aby w pełni wyjaśnić tę sprawę. Klientów prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na możliwe próby nieuprawnionego użycia danych. Przepraszamy naszych Klientów za wszelkie niedogodności. "