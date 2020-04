Numery rejestracyjne pojazdów są chronione przez RODO. Trzeba będzie je zakrywać

RODO to potężne narzędzie mające zapewnić obywatelom UE odpowiedni poziom prywatności i chronić ich dane osobowe. Ma to między innymi zapobiegać kradzieży tożsamości i wykorzystywania ich przez przestępców do zaciągania kredytów.

Dane osobowe chronione przez RODO to dość rozległy zbiór. Z definicji są to informacje, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danej osoby. Do tej pory były to między innymi imię, nazwisko, adres, a także numer telefonu czy adres e-mail.

Decyzja, którą podjął Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w poczet danych osobowych chronionych pełną mocą RODO wprowadził jeszcze tablice rejestracyjne. Oznacza to, że w wielu przypadkach trzeba będzie zacząć je zasłaniać i ukrywać.

Numery rejestracyjne pojazdów są chronione przez RODO. Oświadczenie szefa UODO

Oświadczenie zostało przez prezesa UODO wydane dość niespodziewanie, jako stanowisko w sprawie pakietu deregulacyjnego dla kierowców, wprowadzającym zmiany w Prawie o ruchu drogowym.

" Projektowana regulacja dotyczy tablic rejestracyjnych stanowiących daną osobową właściciela pojazdu. Jest to bowiem informacja, za pośrednictwem której możliwe jest zidentyfikowanie - w sposób pośredni - osoby fizycznej, będącej właścicielem pojazdu. "

UODO nie zgodziło się tym samym z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który w 2019 roku uznał, że numer rejestracyjny identyfikuje pojazd, a nie osobę, i jego podanie może być wymagane w systemach płatnego parkowania.

W rezultacie trzeba pamiętać, żeby publikując w internecie zdjęcie lub film, na którym widać samochody zakryć wszystkie widoczne numery rejestracyjne. Anonimizacja danych pozwoli nam uniknąć zarzutów o udostępnianie informacji chronionych przez RODO.

