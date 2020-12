"Obcy" od Disneya zadebiutuje w 2021 roku. Pojawiła się pierwsza zapowiedź nowej serii

"Obcy" powraca i to w nowym wydaniu. Za kilka miesięcy do sklepów trafi komiks Marvela, zgłębiający uniwersum ksenomorfów. Co nowego czeka Obcego i Disneya?

Kiedy w 2019 roku Disney przejął studio Fox, nabył prawa do wielu filmowych tytułów, między innymi do serii "Obcy". Już niedługo zobaczymy nowe losy przerażających ksenomorfów. Wszystko dzięki komiksowi od Marvela.

"Obcy" od Marvel Comics. Nowa seria w 2021 roku

Jedną z największych obaw podczas przejęcia Foxa przez Disneya była kwestia marek nieprzeznaczonych dla dzieci. Fani obawiali się, że takie tytuły jak "Obcy" czy "Deadpool" zostaną złagodzone, albo całkowicie usunięte. W końcu Disney od zawsze kojarzy się z produkcjami dziecięcymi. Na szczęście nie jest to prawda.

W grudniu 2020 roku wydawnictwo Marvel Comics ogłosiło nową serię komiksów rozgrywających się w uniwersum "Obcego". To żadna nowość dla fanów świata stwozonego przez Ridleya Scotta, bo do tej pory ci kosmici byli wielokrotnie bohaterami komiksów, które ukazywały się od roku 1989. Dotychczas prawa do serii miało wydawnictwo Dark Horse. Od 2021 roku "Obcy" zostanie wydawany pod szyldem Domu Pomysłów.

Nad pierwszym numerem serii "Alien" pracują scenarzysta Phillip Kennedy Johnson ("Empyre: Captain America") oraz artysta Salvador Larroca ("Doctor Doom"). W komiksie pojawią się zarówno dobrze znane postacie z uniwersum "Obcego", jak najemnik Gabriel Cruz pracujący dla korporacji Weyland-Yutani, jak i zupełnie nowi bohaterowie. Cruz będzie musiał poradzić sobie z zupełnie nowym gatunkiem ksenomorfa. Stawką w walce będzie życie dzieci głównego bohatera.

Marvel zaprezentował okładkę pierwszego zeszytu nadchodzącej serii.

Trzeba przyznać, że rysunek powinien przekonać malkontentów, iż w komiksie będzie obowiązywał klimat filmowej serii. Johnson wspomniał zresztą o tym w oficjalnym oświadczeniu.

Kiedy usłyszałem, że Marvel przygotowuje nową serię ["Obcego"], jako czytelnik i fan byłem tak samo podekscytowany jak każdy, a kiedy poprosili mnie o napisanie premierowego zeszytu, byłem zaskoczony. Całe życie przygotowywałem się do tego momentu, nawet i tym nie wiedząc. Odkąd w zbyt młodym wieku zobaczyłem "Obcego" Ridleya Scotta, wpadłem w obsesję na punkcie ksenomorfów - jedną z najbardziej ikonicznych reprezentacji strachu w historii filmu. Pochłonąłem każdą historię o "Obcym" w każdym możliwym medium, jaką tylko mogłem i spędziłem wiele godzin w młodości, siedząc na końcu klasy, zarysowując pomysły na to, co wydarzyło się przed, po i pomiędzy rozdziałami, które mieliśmy okazję zobaczyć. Teraz mam okazję ożywić moje ulubione koszmary. A wraz z moimi niesamowicie utalentowanymi przyjaciółmi z Marvela i przedstawicielami największych artystów komiksowych, którzy opowiadają ze mną te historie, mogę wam obiecać: nasze koszmary będą waszymi.

O swoje pracy opowiedział również Larroca.

Rysowanie tego komiksu było jak spełnienie marzeń i jestem bardzo wdzięczny, że mogłem być częścią tej serii. Od dzieciństwa, "Obcy" był jednym z moich ulubionych przedstawicieli horrorów science fiction i nigdy nie spodziewałem się, że będę miał szansę ją narysować. "Obcy" to twórcze odniesienie do całego pokolenia artystów i jestem bardzo dumny, że teraz ilustruję tę serię. Mam nadzieję, że czytelnicy będą tak samo zadowoleni z lektury, jak ja z rysowania tego komiksu. Historia Phillipa to prawdziwa gratka dla fanów tej niesamowitej serii!

Zapowiada się więc prawdziwy majstersztyk dla miłośników komiksów, horrorów science fiction i "Obcego".

"Obcy" od Marvel Comics - kiedy premiera?

O tym, że Marvel pracuje nad nowym komiksowym "Obcym" było wiadomo od czerwca 2020 roku, kiedy ogłoszono, że Dom Pomysłów przejął prawa do serii o ksenomorfach, ale również morderczych kosmitów z "Predatora". Pierwszy numer nowej serii "Obcego" ukaże się już w marcu 2021 roku. W styczniu zadebiutują natomiast superbohaterskie komiksy Marvela z okładkami inspirowanymi "Obcym".