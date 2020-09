Obława na groźnego "Kąsacza" z Krapkowic zakończona sukcesem. 63-latek ma na koncie m.in. odgryzienie 2 cm kciuka sąsiadowi

Mieszkańcy Krapkowic mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Obława na słynnego "Kąsacza" zorganizowana przez właścicieli ogródków działkowych zakończyła się sukcesem. Niestety mężczyzna pogryzł jednego z nich.

Właściciele ogródków działkowych, przy osiedlu 1000-lecia w Krapkowicach stale skazani byli na niszczenie i dewastację ich mienia. Przez wiele miesięcy skarżyli się na niszczenie upraw, przecinanie siatek oraz kradzieże kranów i kabli.

Zdesperowani działkowcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i złapać wandala. Poprosili o pomoc profesjonalnego detektywa, który opracował plan zasadzki na wandala. Na terenie działek zamontowana została specjalną foto pułapkę, która w przypadku pojawienia się intruza, miała przesyłać powiadomienia na wskazany telefon.

"

Tak się składa, że sam jestem miłośnikiem rekreacji na działkach i mam tutaj swój ogródek. Powiadomienie przyszło niespodziewanie szybko, bo jeszcze tego samego wieczora. Okazało się, że wandal rozciął siatkę na działce u sąsiada, a następnie zaczął łamać i deptać pomidory. Przycupnąłem i obserwowałem go przez chwilę z daleka. Gdy upewniłem się, że to on, natychmiast wezwałem właściciela. "