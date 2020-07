Obłoki srebrzyste lśnią nad Polską. Czym są i kiedy można je podziwiać?

Rosyjski astronom polskiego pochodzenia, Witold Ceraski, odkrył to niesamowite zjawisko 13 czerwca 1885 roku, dwa lata po wybuchu wulkanu Krakatau, z którym je początkowo wiązano. Jednak z biegiem czasu obserwacje obłoków srebrzystych stawały się coraz częstsze.

Kiedy spojrzeć w niebo?

Obłoków srebrzystych można wypatrywać najczęściej późną wiosną i latem. Na naszej półkuli najlepszy okres do ich obserwacji zaczyna się w połowie maja i trwa do końca sierpnia. Zjawisko widać w półzmroku przy zmierzchu lub świcie, kiedy słońce jest 6-16 stopni poniżej horyzontu.

Najlepiej szukać ich na niebie w pasie pomiędzy 50° i 70° (północnej i południowej szerokości geograficznej). Ten rodzaj obłoków to najwyższe chmury obserwowane z Ziemi i znajdują się one w mezosferze około 75–85 km nad powierzchnią naszej planety.

Gdzie najlepiej oglądać obłoki srebrzyste?

Niestety, w gęsto zaludnionych miastach obserwacja tego zdumiewającego zjawiska może być utrudniona przez latarnie uliczne, oświetlenie budynków czy podświetlane billboardy. Najlepszym miejscem do ich wypatrywania są regiony mniej zaludnione, gdzie oświetlenia jest jak najmniej.

Jak odróżnić Obłoki srebrzyste od zwykłych chmur?

Zwykłe chmury unoszą się do wysokości 12 km i są ciemne, ponieważ pozostają ukryte w cieniu Ziemi. Obłoki Srebrzyste znajdują się o wiele wyżej, ok. 85 km nad nami, dzięki czemu w czasie letniego przesilenia Słońce wędrując stosunkowo płytko pod horyzontem, podświetla ich ławice.

Czym jest i jak wytłumaczyć spektakularne zjawisko?

Obłoki srebrzyste to zjawisko z pogranicza astronomii i meteorologii. Zdaniem badaczy obłoki złożone są z mikroskopijnych kryształków lodu, jednak nie jest pewne, w jaki sposób para wodna pojawia się w tak wysokich częściach atmosfery.

Jedno z rozważanych wyjaśnienia występowania tego typu chmur wskazują m.in. na upadki meteorów, start rakiet i wahadłowców kosmicznych, ponieważ gazy wylotowe silników używanych w czasie przelotu na tej wysokości składają się w zdecydowanej części z pary wodnej.

Badania nad unikatowym zjawiskiem

12 czerwca 1975 załoga stacji kosmicznej Salut 4, Piotr Klimuk i Witalij Siewastjanow, zaobserwowała srebrzyste obłoki. 25 kwietnia 2007, w celu zbadania zmienności ich zmienności i ewentualnego w związku z globalnymi zmianami klimatu, wystrzelony został Satelita AIM (Aeronomy of Ice in the Mesosphere). Misja była początkowo planowana na dwa lata, jednak została później przedłużona do 2012 roku.

Zobacz również: 900 lat temu Księżyc niespodziewanie zniknął. Czy grozi nam to ponownie?