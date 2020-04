Od 19 kwietnia 2020 płonie największy park narodowy w Polsce. Skończyły się pieniądze na gaszenie [WIDEO]

Susza stulecia, jakiej mamy doświadczyć w tym roku w Polsce, zaczęła już zbierać śmiertelne żniwa. W dramatycznej sytuacji znalazł się Biebrzański Park Narodowy, którego ogromne połacie pustoszone są przez pożary.

Pożoga została zauważona w niedzielę, 19 kwietnia 2020 w godzinach wieczornych. Do walki z ogniem natychmiast ruszyła jednostka podjęły OSP z gminy Sztabin, a następnie strażacy PSP z Augustowa i Moniek. Żywioł okazał się jednak być zbyt silnym.

Z porannego podsumowania stanu na 22 kwietnia 2020 wynika, że powierzchnia pożaru do ugaszenia osiągnęła obszar około 3 000 hektarów. Gaszeniu brało udział 62 zastępów strażackich, w skład których weszły między innymi 4 samoloty gaśnicze Dromader. To właśnie ich wykorzystanie błyskawicznie wydrenowało fundusze Parku: koszt jednego loty szacowany jest na 10 000 zł, a budżet na walkę z pożarami na cały 2020 roku wynosił około 150 000 zł.

Ostępy Biebrzańskiego Parku Narodowego są trudno dostępne; na miejsce nie może dojechać ciężki sprzęt, biorący udział w akcji strażacy często musza więc na miejsce dochodzić pieszo, czasami będąc wręcz zmuszonym do przekraczania po drodze rzeki.

Dyrektor BPN Andrzej Grygoruk opublikował w sieci apel o pomoc.

Sytuacja, w jakiej znalazł się Park, jest tragiczna.

"

Wzruszeni jesteśmy Państwa postawą podczas pożaru i zrozumieniem, że Biebrzański Park Narodowy to nasze narodowe dobro. By je uratować potrzebujemy wsparcia. Nasze środki zabezpieczane na wypadek pożarów (150 tys. w tym dofinansowanie z Funduszu leśnego Lasów Państwowych) skończyły się już wczoraj. Pożary nękają nas co roku, zwykle mają jednak powierzchnię do 200 ha rocznie, tymczasem spalony tylko w kwietniu ogniem obszar to blisko 2 tys. ha! teraz intensywnie staramy się o dodatkowe wsparcie i dotacje na pokrycie kosztów nalotów samolotami gaśniczymi, jeden kurs to koszt ok. 10 tys.zł A tych kursów było wiele, końca nie widać... "