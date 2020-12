Od 28 grudnia wejdzie w życie kwarantanna narodowa. Jakie są obostrzenia?

Kwarantanna narodowa od 28 grudnia. Jakie są nowe obostrzenia?

"Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową" - poinformował we wtorek 17 grudnia minister zdrowia Adam Niedzielski. Z relacji szefa resortu zdrowia wynika, że zamknięte będą między innymi hotele, stoki narciarskie, a w sylwestra zostanie wprowadzone ograniczenie w przemieszczaniu się.

Tak prezentują się najważniejsze zmiany wprowadzone od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku:

Zamknięte hotele również na ruch służbowy

Zamknięte stoki narciarskie

Zamknięte galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych i drogierii

W sylwestra ograniczenia w przemieszczaniu się od godziny 21 do godziny 6 rano

Niedzielski podczas konferencji prasowej ostrzegał, że owszem, "szczepionki przeciw koronawirusowi są światłem w tunelu, ale ten tunel może nie być krótki". Zapowiedział również, że "przed nami trudne tygodnie i miesiące". Jego zdaniem trzecia fala jest realnym ryzykiem.

Minister zdrowia podkreślił również, że jest szansa, iż pierwsza tura szczepionek pojawi się u nas tuż po świętach. Jeżeli by tak było, to Niedzielski zapewnił, że resort jest przygotowany do rozdystrybuowania ich do szpitali, które walczą z COVID-19.