Od kiedy nowy lockdown? Ministerstwo zdrowia podaje warunki

Ponowne zatrzymanie gospodarki nie jest nikomu na rękę jednak najprawdopodobniej nowy lockdown zostanie wprowadzony po przekroczeniu pewnej liczby dziennych zakażeń.

Jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń dziennie, niestety można przewidywać, że w krótkim czasie może dojść do lockdownu "

- twierdzi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Radiem Plus.

Andrusiewicz powiedział także, że decyzje zapadną już dziś. Przyjął również, że jeśli liczba zakażeń będzie nadal tak szybko rosnąć, wkrótce należy się spodziewać nowych restrykcji.

"

Trudno powiedzieć, czy to będzie lockdown, bo to będzie zależało od skali wzrostu, który zanotujemy dzisiejszego poranka. Na pewno jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali tę skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń, to niestety można przewidywać, że do takiego lockdownu w krótkim, a nie długim czasie może dojść. "