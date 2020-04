Od poniedziałku koniec z częścią zakazów. Maseczki będziemy nosić ponad rok

Izolacja, identyfikacja i informatyzacja – takie hasła mają przyświecać Polsce w nowej rzeczywistości gospodarczej, do której rząd przygotowuje się przygotowując się do stopniowego znoszenie obostrzeń w przemieszczaniu się i funkcjonowania sklepów.

Premier zapowiedział powrót do w miarę normalnego funkcjonowania, zaznaczył jednak, że część obostrzeń zostanie z nami na dłużej. Przykładem ma być zakaz organizowania imprez masowych, w tym koncertów.

Obowiązek zakrywania ust i nosa będzie nam towarzyszył przez ponad rok, tak samo jak najprawdopodobniej konieczność utrzymywania dystansu 2 metrów podczas przemieszczania się.

20 kwietnia 2020 otwarte zostaną parki i lasy, premier Morawiecki zapowiedział jednak, że nie oznacza to możliwości masowego korzystania z nich w celach rekreacyjnych. Ma to dać raczej oddech niezbędny do utrzymania zdrowia psychicznego.

" Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów i parków, a także biegać czy jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy! Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte! "

Złagodzone przepisy w handlu. Sklepy do 100 metrów będą mogły obsługiwać 4 osoby na jedną kasę, placówki powyżej 100 metrów będą mogły wpuszczać jedną osobą na 15 metrów kwadratowych.Takie same zasady obowiązywać będą w kościele. Osoby powyżej 13. roku będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego.

Minister zdrowia zapowiedział, że nie będzie powrotu do nieograniczonego funkcjonowania sklepów zanim nie zostanie opracowana szczepionka.

W kolejnych etapach luzowane będą restrykcje dotyczące świadczenia usług, terminy będą jednak zależeć od tego, jak rozwijać się będzie epidemia w Polsce. Im szybciej liczba zakażeń będzie się zmniejszać, tym szybciej uchylane będą kolejne obostrzenia.

1,5 roku życia z obostrzeniami. Część restrykcji będzie zniesiona wcześniej

Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że będziemy musieli nauczyć się żyć w nowymi zasadami. Nosić maski, często odkażać powierzchnie, utrzymywać dystans od innych i w miarę możliwości pracę zdalną.

Szumowski podkreślił, że obostrzenia i restrykcje będą obowiązywać przez rok, a możliwe że nawet półtora roku. Szef resortu zdrowia dodał także, że w rząd nie przedstawił dokładnych dat znoszenia kolejnych restrykcji, gdyż zależeć to będzie od przebiegu epidemii i liczby chorych.

Szumowski dodał także, że zdjęcie zakazu wejścia do lasu i parku nie jest zachętą, żeby się tam udawać. Możliwość wyjścia na spacer ma być używana rozsądnie, tak by nie narazić siebie i innych na zarażenie.

Zobacz także: Obowiązek noszenia maseczek. Oficjalne przepisy, nakazy i zwolnienia